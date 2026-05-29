Τι θα φάμε σήμερα; Λαδένια με πελτέ και ξερή ρίγανη

Υλικά

Για τη ζύμη

Μερίδες: 8-9

10 γρ. μαγιά νωπή

1 κουτ. γλυκού ζάχαρη

320 ml νερό

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

50 γρ. αλεύρι σκληρό

50 ml ε.π. ελαιόλαδο

1 κουτ. γλυκού αλάτι

Για τη γέμιση

200 γρ. ντοματοπελτέ

50 ml νερό

80 ml ε.π. ελαιόλαδο

1½ κουτ. γλυκού αποξηραμένη ρίγανη

3 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Διαδικασία

Βήμα 1

Ζύμη: Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη σε 100 ml από το νερό, το οποίο έχουμε ζεστάνει, και αναμειγνύουμε με 2 κουτ. σούπας από το αλεύρι. Βάζουμε τα άλευρα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το αλάτι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη μαγιά, το υπόλοιπο νερό και το ελαιόλαδο, ζυμώνουμε για 5΄ και αφήνουμε τη ζύμη, σκεπασμένη, σε ζεστό σημείο (χωρίς ρεύματα αέρα) για 1 ώρα.

Βήμα 2

Λαδώνουμε ένα ταψί 38-40 εκ., βάζουμε μέσα τη ζύμη, ραντίζουμε με το μισό ελαιόλαδο και την ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας.

Βήμα 3

Γέμιση: Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τον ντοματοπελτέ με το νερό και τα 20 ml ελαιόλαδο, προσθέτουμε τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Απλώνουμε όλο το μείγμα στην επιφάνεια της ζύμης, σκορπίζουμε τα κρεμμύδια, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Βήμα 4

Αφήνουμε τη λαδένια για 15΄ σε ζεστό σημείο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στη χαμηλή θέση του φούρνου για 45΄-50΄.

Πηγή: cantina.protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Μουσακάς με μελιτζάνες και κρέμα