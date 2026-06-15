Σπιτικό παγωτό με γιαούρτι χωρίς μίξερ, σε λίγα λεπτά!

Με μόλις δύο υλικά και σερβίρισμα με ό,τι έχουμε στο ψυγείο ή στο ντουλάπι μας, μπορούμε φτιάξουμε με τα χεράκια μας, το πιο εύκολο, δροσερό και με λίγες θερμίδες παγωτό!

Χωρίς παγωτομηχανή και χωρίς μίξερ.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

1 κιλό γιαούρτι στραγγιστό

300 γρ. μέλι

30-50 γρ. νερό

Για το σερβίρισμα:

μέλι

καρύδια

παστέλι

φρούτα εποχής

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το μέλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε μεμβράνη σε μια φόρμα και βάζουμε όλο το μείγμα. Καλύπτουμε με μεμβράνη και μεταφέρουμε στην κατάψυξη για 8-10 ώρες. Κόβουμε ένα κομμάτι από το μείγμα, το σπάμε σε κομμάτια και το βάζουμε σε έναν πολυκόφτη. Προσθέτουμε το νερό σε δόσεις και χτυπάμε μέχρι να παρουσιάζει υφή παγωτού.

Σερβίρουμε με ό,τι επιλέξαμε ενώ μπορούμε να προσθέσουμε λίγο επιπλέον μέλι για περισσότερη γεύση, καθώς καρύδια, παστέλι ή τα πεντανόστιμα φρούτα εποχής της επιλογής μας.

Καλή όρεξη!

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