Ρίξτε αλάτι στην τουαλέτα πριν κοιμηθείτε: Το μυστικό που οι εταιρείες καθαριστικών σας κρύβουν!

Το κόλπο με το αλάτι στη λεκάνη της τουαλέτας είναι μια φυσική, οικονομική και άκρως αποτελεσματική μέθοδος για την εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών, την αφαίρεση του πουρί και τη διατήρηση της καθαριότητας. Το αλάτι λειτουργεί ως φυσικό λειαντικό και απολυμαντικό, ενώ παράλληλα προστατεύει τις αποχετεύσεις από φραξίματα.

Για να πετύχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να ρίξετε απλό αλάτι, αλλά να φτιάξετε το παρακάτω μείγμα:

Χοντρό αλάτι: 250 γραμμάρια (βοηθά στο τρίψιμο και την απολύμανση).

Μαγειρική σόδα: 250 γραμμάρια (εξουδετερώνει τις οσμές και λευκαίνει).

Αιθέρια έλαια: 4-5 σταγόνες (π.χ. λεβάντα, λεμόνι ή μέντα για άρωμα φρεσκάδας).

Βήματα

Αναμίξτε το αλάτι, τη σόδα και τα αιθέρια έλαια σε ένα μπολ. Ρίξτε το μείγμα ομοιόμορφα στα τοιχώματα και στον πάτο της λεκάνης πριν πέσετε για ύπνο και αφήστε το να δράσει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το επόμενο πρωί, ρίξτε στην τουαλέτα μια κατσαρόλα με ζεστό (όχι βραστό) νερό και τραβήξτε το καζανάκι.

Το αλάτι σκοτώνει τα βακτήρια που προκαλούν τη δυσοσμία. Η σύνθεση αυτή βοηθά να παραμένουν καθαροί οι σωλήνες της αποχέτευσης και αντικαθιστά τα σκληρά χημικά καθαριστικά του εμπορίου.Μην επαναλαμβάνετε τη διαδικασία καθημερινά. Η συχνή χρήση μπορεί να προκαλέσει φθορές, οπότε μία φορά κάθε 15 ημέρες είναι υπεραρκετή.

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