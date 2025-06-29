Η σπάνια φυλή σκύλων που παλεύει για την επιβίωσή της

Με λεπτόσωμη, κομψή σιλουέτα και εντυπωσιακή ταχύτητα, το Σλούγκι είναι ένας αρχαίος κυνηγετικός σκύλος που για αιώνες συντρόφευε τις νομαδικές φυλές της Βόρειας Αφρικής.

Γνωστό και ως Αραβικό Λαγωνικό, το Σλούγκι θεωρείται μία από τις παλαιότερες καταγεγραμμένες ράτσες κυνηγόσκυλων στον κόσμο, με αναφορές που φτάνουν μέχρι την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Από τις αχανείς εκτάσεις της ερήμου μέχρι τη λαογραφία και την τέχνη υπήρξε σύμβολο ταχύτητας, ευφυΐας και αξιοπρέπειας. Ήταν πολύτιμος σύντροφος των ανθρώπων της ερήμου, τόσο στο κυνήγι όσο και στην προστασία των κοπαδιών. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός για την επιβίωση των νομαδικών κοινοτήτων, και η παρουσία του ήταν στενά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα και τις παραδόσεις.

Κίνδυνος εξαφάνισης

Σήμερα, ο πληθυσμός των Σλούγκι έχει μειωθεί δραματικά. Στην Τυνησία, υπολογίζεται πως απομένουν λιγότερα από 200 άτομα αυτής της φυλής. Οι λόγοι είναι πολλοί και ανησυχητικοί, με πιο σημαντικούς τις ανεξέλεγκτες διασταυρώσεις με άλλες φυλές, συχνά για να ενισχυθεί η ταχύτητα σε κυνηγετικούς αγώνες, την αστικοποίηση και εξαφάνιση των παραδοσιακών τρόπων ζωής, που περιόρισε τον ρόλο του σκύλου ως εργαλείο επιβίωσης και την έλλειψη μηχανισμών καταγραφής της φυλής.

Μοναδικά χαρακτηριστικά

Το Σλούγκι ξεχωρίζει από τον λεπτό αλλά μυώδη σωματότυπό του, την ταχύτητα και την αντοχή του, το κοντό, γυαλιστερό τρίχωμα σε αποχρώσεις της άμμου ή του γκρι, το ευθύ και περήφανο βλέμμα του.

Πέρα από τη φυσική του ομορφιά, το Σλούγκι φέρει και πολιτισμικό βάρος: ήταν από τις λίγες φυλές που θεωρούνταν «καθαρή» στο πλαίσιο των ισλαμικών παραδόσεων, και για αυτό του επιτρεπόταν να ζει μέσα στο σπίτι και να τρώει δίπλα στους κηδεμόνες του.

Η μάχη για τη διάσωση

Το Τυνησιακό Κυνολογικό Κέντρο (CCT) έχει ξεκινήσει προσπάθειες για την καταγραφή και διατήρηση της φυλής, δημιουργώντας ειδικό μητρώο και ελεγχόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Παράλληλα, επιδιώκει την επίσημη διεθνή αναγνώριση του Τυνησιακού Σλούγκι από τη Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία (FCI), προκειμένου να του δοθεί θέση στον παγκόσμιο κυνολογικό χάρτη.

Πολιτιστική και βιολογική κληρονομιά

Το Σλούγκι δεν είναι απλώς ένας σπάνιος σκύλος. Είναι ζωντανό απομεινάρι μιας εποχής που χάνεται -μιας κουλτούρας που βασίστηκε στην αλληλεξάρτηση ανθρώπου και ζώου, στο κυνήγι, στη φύση και στην ερημική αρμονία.

Η διάσωσή του δεν αφορά μόνο τη βιοποικιλότητα ή την κυνοφιλία, αλλά και την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας ενός ολόκληρου λαού.

Πηγή: topetmou.gr

