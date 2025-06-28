Pet series: Κι όμως η σιτρονέλα δεν είναι ασφαλής για τον σκύλο σου!

Το καλοκαίρι τα κουνούπια αποτελούν μεγάλη ενόχληση τόσο για εμάς όσο και για τα κατοικίδιά μας καθώς μεταδίδουν ασθένειες. Για χρόνια οι κηδεμόνες σκύλων χρησιμοποιούν citronella για να τα κρατήσουν μακριά από τον αγαπημένο τους φίλο. Είναι όμως αυτή τελικά η καταλληλότερη επιλογή;

Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τι ακριβώς είναι η citronella:

Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικά φυτά: το γρασίδι citronella και ένα είδος γερανιού γνωστό αλλιώς ως το φυτό των κουνουπιών. Τα έλαια από citronella προέρχονται από το γρασίδι, ενώ το γεράνι διατηρεί μόνο την οσμή και δεν περιέχει έλαια. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αιθέρια έλαια και τα αποστάγματα που φτιάχνονται από το γρασίδι είναι αποτελεσματικά στην απώθηση των κουνουπιών, κάτι που έχει οδηγήσει στην ιδιαίτερα ευρεία χρήση της. Η citronella δεν χρησιμοποιείται μόνο για την παραγωγή κεριών και αιθέριων ελαίων, αλλά και για την παραγωγή σπρέι για την προστασία των σκύλων.

Σύμφωνα, όμως, με την κτηνίατρο Carling Matejka, τα προϊόντα με citronella δεν είναι εντελώς ασφαλή για τη χρήση σε σκύλους. Πιο συγκεκριμένα, τα κεριά και τα έλαια με citronella μπορούν να προκαλέσουν παρενέργειες στους σκύλους, και τα φυτά από τα οποία προέρχεται η citronella είναι τοξικά στην κατάποσή τους.

Τα φυτά από τα οποία παράγεται η citronella δεν είναι από μόνα τους αποτελεσματικά στην απώθηση κουνουπιών λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους σε έλαια. Ακόμα, αν το σκυλάκι σας καταπιεί μεγάλη ποσότητα, μπορεί να παρουσιάσει γαστρεντερικά προβλήματα, γρήγορη αναπνοή, συσπάσεις, κυάνωση ή σοκ, οπότε είναι σημαντικό να περιορίσετε την πρόσβασή του σε αυτά τα φυτά.

Όσο για τα κεριά με citronella, είναι εξίσου αναποτελεσματικά στην απώθηση των κουνουπιών λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς τους στην ουσία. Θεωρητικά είναι απίθανο ο σκύλος σας να καταπιεί ένα κερί με citronella, αλλά καλό είναι να γνωρίζετε πως, αν το κάνει, κινδυνεύει από γαστρεντερικά προβλήματα. Ακόμα, κάποιες φορές οι αναθυμιάσεις ενός κεριού μπορούν να αποδειχθούν επιβλαβείς για έναν σκύλο, ειδικά αν έχει άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα. Όταν ανάβετε κεριά με citronella, καλό είναι να σιγουρεύεστε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να κινείται και να αναπνέει φρέσκο αέρα το κατοικίδιό σας.

Τα αιθέρια έλαια, ειδικά τα πιο συμπυκνωμένα, και πάντα ανάλογα με τον κατασκευαστή, μπορούν να γίνουν επικίνδυνα για τα κατοικίδια.

Τέλος, τα σπρέι που βασίζονται στη citronella είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για τη χρήση τους σε σκύλους, αλλά και αυτά μπορεί να έχουν ανεπιθύμητες παρενέργειες για το κατοικίδιό σας. Όταν εφαρμόζονται τοπικά στο δέρμα του σκύλου σας, ειδικά σε μεγάλη ποσότητα ή αν μπουν στα μάτια, υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν ερεθισμοί. Αν ο σκύλος σας γλείψει το δέρμα του, εμφανίζεται πάλι η πιθανότητα γαστρεντερικής ενόχλησης.

Εναλλακτικοί τρόποι απώθησης των κουνουπιών

Τι θα κάνετε, λοιπόν, για να αποφύγει ο σκύλος σας τα κουνούπια; Υπάρχουν μέθοδοι απώθησης κουνουπιών που να είναι φιλικές για τα χνουδωτά μέλη της οικογένειας;

Σύμφωνα με τη Matejka, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για εναλλακτικές λύσεις αντί για citronella. Προϊόντα που περιέχουν περμεθρίνες και εφαρμόζονται τοπικά μπορούν να προστατεύσουν τα κατοικίδιά σας από ψύλλους, τσιμπούρια, και κουνούπια. ”Αν χρησιμοποιείτε κάποιο από αυτά τα απωθητικά, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να διασφαλίσετε τη σωστή δοσολογία. Και ποτέ μη χρησιμοποιείτε προϊόντα με βάση το DEET ή προϊόντα που δεν είναι ασφαλή για τους σκύλους”.

