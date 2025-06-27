Pet series: Από τι προκαλούνται τα αέρια σκύλου;

Βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά, παρέα με τον τετράποδο φίλο σας. Η ατμόσφαιρα χαλάει από μια δυσάρεστη μυρωδιά που θα γεμίσει τον χώρο, που δεν είναι άλλη από τα αέρια του σκύλου.

Συνήθως ό,τι κάνουν τα κουτάβια θεωρείται αξιολάτρευτο και προκαλεί επιφωνήματα χαράς. Ταυτόχρονα μάλιστα ψάχνουμε το κινητό να το αποθανατίσουμε. Τα αέριά του όμως δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, καθώς έχουν αρκετά έντονη μυρωδιά. Ακόμα και αφού ενηλικιωθεί ο σκύλος, η οσμή παραμένει ενοχλητική και το αστείο είναι πως μερικές φορές ο ήχος ξαφνιάζει και το ίδιο το τετράποδο. Είναι όμως κάτι φυσιολογικό, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους.

Ας δούμε όμως από τι προκαλούνται τα αέρια του σκύλου και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να ανησυχείτε.

Γιατί έχει ο σκύλος αέρια;

Ενώ είναι ένα φυσιολογικό και αναπόσπαστο κομμάτι της πέψης, κάποιες φορές μπορεί να είναι καμπανάκι για κάποιο υποβόσκον πρόβλημα υγείας. Ή μπορεί να μην πηγαίνει κάτι καλά στην καθημερινότητά του και χρειάζεται διόρθωση. Δείτε από τι μπορεί να φταίει και τα αέρια του σκύλου σας είναι περισσότερα, συχνότερα και μυρίζουν πιο έντονα:

– Ξαφνική αλλαγή στη διατροφή του σκύλου. Για παράδειγμα μπορεί να αλλάξετε μάρκα, ή να πάτε από κοτόπουλο σε αρνί, ή να αλλάξετε τον τύπο, δηλαδή από μαγειρευτό σε κροκέτα. Κάθε αλλαγή πρέπει να γίνεται σταδιακά και ακολουθώντας τις συμβουλές του κτηνίατρου.

– Τρώει πολλές λιχουδιές, αποφάγια από τον δρόμο και ανθρώπινες τροφές που περιέχουν λιπαρά ή μπαχαρικά.

– Έφαγε ληγμένη τροφή.

– Κατανάλωσε γάλα, γιαούρτι και τυρί, γαλακτοκομικά προϊόντα δηλαδή, τα οποία τον πειράζουν.

– Τρώει πολύ γρήγορα. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε κουτάβια, που όταν περνούσαν την περίοδο απογαλακτισμού, μοιράζονταν το ίδιο φαγητό, ίσως και το ίδιο μπολ με τα αδέρφια τους, οπότε έτρωγαν βιαστικά για να προλάβουν να χορτάσουν. Μπορεί όμως να συμβεί και σε σκύλους που νιώθουν ότι κάποιος απειλεί πως θα πάρει το φαγητό τους, πριν καταφέρουν να χορτάσουν.

– Οι βραχυκέφαλες φυλές σκύλων, λόγω της ανατομίας τους, καταπίνουν πολύ αέρα ενώ τρώνε.

– Έχουν κάποιο άγνωστο μέχρι στιγμής πρόβλημα υγείας, πχ κολίτιδα, κάποια φλεγμονή, ακόμη και καρκίνο.

– Έχουν αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο συστατικό που περιέχει η τροφή τους.

– Υποφέρουν από κολίτιδα ή έχουν κάποια φλεγμονή.

– Είναι υπέρβαροι.

– Δεν έχουν κάνει ενδοπαρασίτωση.

Άλλα συμπτώματα

Όταν τα αέρια του σκύλου είναι περισσότερα, εντονότερα και συχνότερα από το φυσιολογικό, μπορεί να παρουσιαστούν και άλλα συμπτώματα όπως εμετός, διάρροια και απώλεια βάρους. Όλα αυτά είναι ενδείξεις πως κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του σκύλου σας και θα πρέπει να ζητήσετε καθοδήγηση από τον κτηνίατρο. Η θεραπεία θα μπορεί να είναι κάτι απλό, όπως αλλαγή τροφής ή κάτι που θα προκύψει μετά από εξετάσεις. Αν το ζητήσει ο γιατρός, θα πρέπει να κάνει αιματολογικό έλεγχο, ακτίνες και ό,τι άλλο χρειαστεί, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Αν ο τετράποδος φίλος σας εξεταστεί και προκύψει πως δεν υπάρχει κάποιο θέμα και είναι καλά στην υγεία του, ίσως να πρέπει να κάνετε εσείς κάποιες κινήσεις για να τον βοηθήσετε να τρώει πιο ήρεμα, όπως:

– Απομακρυνθείτε από κοντά του την ώρα που τρώει. Η παρουσία σας μπορεί να τον αγχώνει και γι’ αυτό να τρώει γρήγορα. Αφήστε τον να φάει χωρίς να του μιλάτε, να τον κοιτάτε και μόνο όταν τελειώσει, πλησιάστε τον ξανά.

– Αν σκοπεύετε να του αλλάξετε τροφή, αναμείξτε την παλιά με την καινούρια, έτσι ώστε να μη βρεθεί μπροστά σε κάτι εντελώς άγνωστο για εκείνον. Κάντε την αλλαγή σταδιακά, μέσα σε λίγες μέρες.

– Επιλέξτε τροφή σύμφωνα με τη φυλή, το μέγεθος και την ηλικία του. Υπάρχουν πολλές επιλογές σε τροφές, σε μεγάλο εύρος τιμών, άρα μπορείτε να βρείτε ποιοτική οικονομική τροφή. Λάβετε υπόψιν και τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να έχει.

– Αν υπάρχουν κι άλλα κατοικίδια στο σπίτι, φροντίστε να τρώνε διαφορετικές ώρες ή σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Έτσι, δεν θα υπάρχει νευρικότητα και ανασφάλεια στον σκύλο ότι το φαγητό του απειλείται.

– Υπάρχουν ειδικά μπολ που είναι φτιαγμένα έτσι, ώστε να μην αφήνουν τον σκύλο να φάει λαίμαργα. Επιβραδύνουν το ρυθμό που τρώει, χωρίς να του στερούν τη χαρά του φαγητού.

– Παρατηρήστε τα περιττώματά του, μήπως έχουν αλλάξει υφή και χρώμα.

Εκτός από το να ανοίξετε τα παράθυρα για τις μυρωδιές, αν τα αέρια του σκύλου επιμένουν και είναι κάτι συχνό, τότε είναι η ώρα να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο. Ακολουθήστε τις συμβουλές του, για να νιώσει ο σκυλάκος σας καλύτερα, αλλά και να γλιτώσετε από την… επίθεση μυρωδιάς.

Πηγή: topetmou.gr

