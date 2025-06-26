Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα έντομα για το κατοικίδιό σας

Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα να βλέπουμε τα κατοικίδιά μας να παίζουν και να εξερευνούν τον κόσμο. Η Άνοιξη είναι η κατάλληλη εποχή για αυτό. Όμως κρύβει και κινδύνους. Ένας από αυτούς δεν είναι άλλος από τα διάφορα έντομα.

Δεν είναι δυστυχώς όλα τα έντομα ακίνδυνα για τη γάτα ή τον σκύλο μας. Κάποια μπορεί απλά να δαγκώσουν το ζώο σας και να του προκαλέσουν φαγούρα, κάποια άλλα όμως μπορεί να του προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες αν έρθουν σε επαφή μαζί του.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να βοηθήσετε το κατοικίδιό σας ώστε να τα αποφύγει. Ακολουθεί μια λίστα με επικίνδυνα έντομα μαζί με χρήσιμες συμβουλές ώστε να μπορέσετε να αποτρέψετε τα χειρότερα χωρίς να κλείσετε για πάντα το κατοικίδιό σας μέσα στο σπίτι.

Κουνούπια

Τα κουνούπια είναι ίσως τα πιο μισητά στους ανθρώπους έντομα. Δεν μας επιτρέπουν να κοιμηθούμε το καλοκαίρι- πλέον και το χειμώνα- και μας προκαλούν ερεθισμό και φαγούρα που μας κάνουν να νιώθουμε δυσάρεστα για μέρες.

Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα ζώα σας. Όμως τα πράγματα εδώ είναι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι θα μπορούσατε να φανταστείτε. Παρά τον ερεθισμό του δέρματος που θα κάνει τον καλύτερό σας φίλο νευρικό, το δάγκωμα κουνουπιών μπορεί να προκαλέσει εξάπλωση παρασίτων και βακτηρίων. Στη χειρότερη περίπτωση, ο σκύλος σας μπορεί να αρρωστήσει από διροφιλαρίωση ή, όπως είναι πιο διαδεδομένη, “το σκουλήκι της καρδιάς”.

Πώς λοιπόν το λύνουμε αυτό; Αυτό που μπορείτε εσείς να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να εξαφανίσετε όλες τις περιοχές στάσιμου νερού στη βεράντα ή την αυλή σας. Από την άλλη, θα πρέπει να αποφύγετε τέτοια μέρη όταν παίρνετε το ζώο σας για μια βόλτα. Αυτά τα μέρη είναι χώροι αναπαραγωγής για τα κουνούπια και έτσι οι κίνδυνοι για τη μετάδοση ασθενειών είναι μεγαλύτεροι.

Βρωμούσες

Τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν σε ένα κατοικίδιο από την κατανάλωση αυτού του εντόμου έχει να κάνει με το πόσα από αυτά τα έντομα έχει φάει. Εάν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, να είστε σίγουροι ότι θα εμφανίσει διάρροια και εμετό. Ωστόσο, το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να του συμβεί είναι η βλάβη του πεπτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, εάν το ζώο σας έχει αδύναμο στομάχι και απλά έφαγε πάρα πολλές βρωμούσες, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι απλή. Επειδή τα συγκεκριμένα έντομα μυρίζουν πολύ άσχημα, σίγουρα μπορείτε να τα εντοπίσετε και να τα απομακρύνετε αν πλησιάσουν το κατοικίδιό σας.

Δηλητηριώδεις αράχνες και μέλισσες

Διαφορετικοί τύποι αραχνών μπορούν να προκαλέσουν διαφορετικές ασθένειες. Για παράδειγμα, μόνο ένα δάγκωμα από τη Μαύρη Χήρα αρκεί για να προκαλέσει μόνιμη νευρομυϊκή βλάβη στο κατοικίδιο ζώο σας. Το δηλητήριο της Μεσογειακής Μαύρης Χήρας είναι νευροτοξικό και αρκετά ισχυρό. Τα πράγματα δεν είναι διαφορετικά όταν μιλάμε για μέλισσες. Ένα μόνο δάγκωμα μέλισσας μπορεί να προκαλέσει πόνο στο στόμα και μερικές αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες μπορεί να είναι επιβλαβείς για το ζώο σας.

Εάν θέλετε να προστατεύσετε το κατοικίδιό σας από αυτόν τον κίνδυνο, συνιστάται να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πάτε βόλτα μαζί του. Και επίσης αν δείτε κάποιο από αυτά στο σπίτι σας, να το απομακρύνετε αμέσως. Αυτή η συμβουλή δεν είναι μόνο για τις αράχνες/μέλισσες.

Μυρμήγκια

Η τροφή του ζώου σας είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τα μυρμήγκια που μόλις τη μυρίσουν καταφθάνουν κατά εκατοντάδες. Κάθε φορά που εκείνο αρχίζει να τρώει, τα μυρμήγκια θα αρχίσουν να δαγκώνουν το πρόσωπό του. Τα ζώα δεν θέλουν να κάνουν πράγματα που τους κάνουν να αισθάνονται άβολα. Εξαιτίας αυτού, υπάρχει πιθανότητα να χάσουν την όρεξή τους και έτσι ίσως περάσει χρόνος για να συνειδητοποιήσουμε τι πραγματικά συμβαίνει.

Επίσης παρά τον ερεθισμό του δέρματος που προκαλείται από το τσίμπημα του μυρμηγκιού, το δηλητήριο από μερικά από τα μυρμήγκια μπορεί να προκαλέσει στο κατοικίδιό μας αλλεργική αντίδραση. Εάν δεν το παρατηρήσετε εγκαίρως, μπορεί να αρρωστήσει. Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τα πιο κοινά συμπτώματα της αλλεργίας των ζώων, επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιδράσετε εγκαίρως.

Κατσαρίδες

Πόσες φορές έχει συμβεί να ανάψετε το φως στην κουζίνα σας και να δείτε κατσαρίδες να περιφέρονται; Οι κατσαρίδες φοβούνται εκτός από εσάς και το κατοικίδιό σας. Θα τρέξουν μακριά του και θα προσπαθήσουν να κρυφτούν. Ωστόσο, ακριβώς όπως τα μυρμήγκια, οι κατσαρίδες θέλουν να αρπάξουν ένα σνακ και η τροφή για κατοικίδια ζώα είναι κάτι ελκυστικό για αυτές. Κάτι τέτοιο όμως είναι επικίνδυνο καθώς οι κατσαρίδες μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια και ιούς.

Κάνοντας ένα απλό πράγμα θα προστατεύσετε το ζώο σας από οποιαδήποτε μορφή κινδύνου. Δεν πρέπει να κρατάτε το φαγητό μέσα στο μπολ όλη την ώρα. Αντ’ αυτού, τοποθετήστε το εκεί μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος και πλύνετέ το μετά από αυτό.

Κάμπια πεύκου

Η κάμπια πεύκου είναι εξαιρετικά τοξική για τα ζώα και τους ανθρώπους καθώς μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές σε ορισμένα όργανα και σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες. Οι τρίχες που έχουν στο σώμα τους αυτά τα έντομα απελευθερώνουν μία τοξική ουσία. Μόλις το ζώο σας γλείψει το σημείο που ακούμπησε η κάμπια, οι ουσίες αυτές θα μεταφερθούν στο στόμα του. Σε περίπτωση που το κατοικίδιό σας έρθει σε επαφή με κάμπιες, μιλήστε αμέσως στον κτηνίατρό σας.

Για αυτό και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν, για παράδειγμα, βγάζετε τον σκύλο σας βόλτα ή όταν έχετε βεράντα, κήπο ή αυλή με δέντρα.

Όλες οι συμβουλές ασφαλείας μπορούν να σας βοηθήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η επείγουσα περίθαλψη μερικές φορές δεν είναι υποχρεωτική. Εάν το κατοικίδιό σας τσιμπηθεί από κάποιο επικίνδυνο έντομο, πρέπει να επισκεφθείτε τον κτηνίατρό σας και να μάθετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.

Πηγή: topetmou.gr

