Διακοσμήτρια αποκαλύπτει: Τα 5 κοινά στοιχεία των όμορφων σπιτιών που δεν κοστίζουν τίποτα

Σύμφωνα με τους ειδικούς του interior design, η αίσθηση ενός καλόγουστου χώρου δεν βασίζεται σε ακριβά έπιπλα, αλλά σε πέντε οικονομικά και απλά στοιχεία που μεταμορφώνουν την ατμόσφαιρα. Όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του Bovary, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:

1. Σωστός και ατμοσφαιρικός φωτισμός

Αποφυγή του έντονου, ψυχρού φωτισμού οροφής.

Χρήση φωτιστικών δαπέδου και επιτραπέζιων λαμπτήρων.

Δημιουργία ζεστών, «τυφλών» γωνιών με soft light.

2. Φυσικά υλικά και υφές

Επιλογή υλικών όπως το ξύλο, το λινό, το μαλλί και το γυαλί.

Ενσωμάτωση κεραμικών βάζων και ψάθινων στοιχείων.

Προσθήκη βάθους και χαρακτήρα χωρίς ανάγκη για έντονα χρώματα.

3. Φυτά εσωτερικού χώρου

Εισαγωγή ζωντάνιας και φυσικής ενέργειας.

Οικονομική λύση για να γεμίσουν άδειες γωνιές.

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα και της διάθεσης.

4. Διαχείριση του κενού χώρου (Αρνητικός χώρος)

Αποφυγή της υπερβολικής συσσώρευσης αντικειμένων.

Ανάδειξη των επίπλων μέσα από την «ανάσα» που τους δίνεται.

Δημιουργία αίσθησης πολυτέλειας μέσω της απλότητας.

5. Χαρακτηριστικό άρωμα χώρου

Χρήση αρωματικών κεριών, στικ ή αιθέριων ελαίων.

Δημιουργία μιας προσωπικής, φιλόξενης ταυτότητας.

Άμεση σύνδεση της καθαριότητας με την ηρεμία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Κολωνάκια ξανά στην παραλιακή – Έρχονται και σε δρόμους του κέντρου

Υπόθεση 8χρονου στο Ηράκλειο: Μαρτυρία - κλειδί από τον 11χρονο για την επίθεση στον αδελφό του