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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η δωρεά του πατέρα 26.000 ευρώ στην κόρη κατέληξε σε φόρο και πρόστιμο 7.800 ευρώ

ΧΡΗΜΑΤΑ
clock 20:30 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ακριβά κόστισε σε φορολογούμενο μια χρηματική δωρεά 26.000 ευρώ που δηλώθηκε ως μεταφορά από κόρη προς πατέρα, καθώς ο φορολογικός έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πραγματικός δωρητής ήταν ο γαμπρός.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή και επικύρωσε την επιβολή φόρου και προστίμου συνολικού ύψους 7.800 ευρώ.

Η δωρεά είχε αρχικά δηλωθεί ως αφορολόγητη, καθώς αφορούσε συγγενείς πρώτου βαθμού.

Ωστόσο, από τον έλεγχο προέκυψε ότι η μεταφορά των χρημάτων έγινε από τον τραπεζικό λογαριασμό του γαμπρού, ενώ η κόρη δεν διέθετε τα απαιτούμενα εισοδήματα για να δικαιολογήσει το συγκεκριμένο ποσό.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι φορολογικές αρχές έκριναν ότι επρόκειτο για δωρεά μεταξύ πεθερού και γαμπρού, η οποία φορολογείται με συντελεστή 20%, επιβάλλοντας φόρο 5.200 ευρώ και πρόστιμο 2.600 ευρώ.

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