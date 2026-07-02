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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γουίμπλεντον: Στον τρίτο γύρο με μεγάλη ανατροπή η Σάκκαρη

σακκαρη
clock 20:47 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την πρόκρισή της στον τρίτο γύρο του Γουίμπλεντον εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Καμίλα Ραχίμοβα με 6-3, 0-6, 7-6(7), ύστερα από μία συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο super tie-break του τρίτου σετ.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, πέτυχε το πρώτο break στο τρίτο game και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος του πρώτου σετ, το οποίο κατέκτησε με 6-3.

Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετική, καθώς η Ραχίμοβα κυριάρχησε στο δεύτερο σετ, δεν επέτρεψε στη Σάκκαρη να κατακτήσει ούτε ένα game και ισοφάρισε σε 1-1 με 6-0.

Στο τρίτο σετ οι δύο αθλήτριες έδωσαν σκληρή μάχη. Η Ραχίμοβα προηγήθηκε 5-3 και βρέθηκε δύο games μακριά από τη νίκη, όμως η Σάκκαρη αντέδρασε, ανέκτησε το χαμένο break και ισοφάρισε σε 5-5, οδηγώντας τελικά την αναμέτρηση στο tie-break.

Εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, επικράτησε με 10-5 και «σφράγισε» την πρόκριση στον τρίτο γύρο του λονδρέζικου Grand Slam.

Στην επόμενη φάση, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τζάσμιν Παολίνι και τη Βικτόριγια Γκόλουμπιτς.

Τα σετ: 6-3, 0-6, 7-6(7).

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Τένις Μαρία Σάκκαρη
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