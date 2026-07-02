Ρουμανία – Ελλάδα 73-66: Ήττα-σοκ που βάζει σε περιπέτειες την Εθνική

Η Εθνική μπάσκετ Ανδρών ηττήθηκε με 73-66 από τη Ρουμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ελλάδα επιστρέφει αύριο και την Κυριακή (5/7) στη Sunel Arena θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία, στην τελευταία αγωνιστική της πρώτης αυτής φάσης στο δρόμο για το Κατάρ.

Οι δύο ομάδες δεν ξέφυγαν η μία από την άλλη με κάποια διαφορά ασφαλείας σε κανένα σημείο του πρώτου ημιχρόνου. Σταμισά της πρώτης περιόδου ο Χαραλαμπόπουλος έγραψε το 8-9 δίνοντας το προβάδισμα με τον Λαρεντζάκη να έχει σημειώσει τους πρώτους επτά για την ελληνική ομάδα. Ο Βασίλης Σπανούλης «ανακάτεψε την τράπουλα» από νωρίς με αλλαγές με το προβάδισμα να εναλλάσσεται.

Τι αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έφτασε στο +4 (21-25, 13’25’’) με τους οικοδεσπότες να απαντούν (26-25, 15’20’’), αλλά η Ελλάδα επέστρεψε για να φτάσει ως το +6 (26-32, 17’10’’) με Τσαλμπούρη, Τολιόπουλο και Νετζήπογλου. Ο Παπανικολάου διατήρησε τις… αποστάσεις (29-35, 18’) και ήταν αυτός που έγραψε και τον επίλογο στο πρώτο μισό, νικώντας τον χρόνο για το 35-38.

Ο Χαραλαμπόπουλος οδήγησε στο +7 (37-44, 23’30”), ο Τολιόπουλος ακολούθησε για το 42-50 (26′) και ο Μήτρου Λονγκ έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στην διαφορά (42-50, 26’30”). Τρίποντα από Λαρεντζάκη και Μήτρου Λονγκ έγραψαν το 44-58 (28′). Ο Ράσελ απάντησε με τον ίδιο τρόπο με την Ρουμανία να πλησιάζει (49-58, 29′) και συνέχισε από τη γραμμή της φιλανθρωπίας για το 51-58 με το οποίο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Λαρεντζάκης με το “καλημέρα” στην τέταρτη περίοδο οδήγησε στο +10 (51-61, 30’45”), αλλά οι Ρουμάνοι για μία ακόμη φορά επέστρεψαν με το μακρινό σουτ σε πρώτο πλάνο (57-61, 34’20”). Το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έδωσε ανάσα (57-64, 34’50”), ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρεκόρ με την Εθνική Ανδρών (13π.). Το παιχνίδι “έκλεισε” και πάλι με τους γηπεδούχους να φτάνουν στα 10 κλεψίματα και τον Ράσελ να φέρνει το παιχνίδι στα ίδια (64-64, 36’40”). O Παπανικολάου ευστόχησε (64-66, 37′), αλλά ο Ματσιούκα με τρίποντο έδωσε προβάδισμα στη Ρουμανία (67-55, 38’15”) και ο Τόχαταν διαμόρφωσε το 69-66 (38’45”) και πήγε και στη γραμμή για το 71-66 με 42” στο ρολόι, με τους οικοδεσπότες να γράφουν το τελικό 73-66.

Διαιτητές: Βούλιτς (Κροατία), Τσεκαρέλι (Γαλλία), Γκάλιτς (Κροατία)

Δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66

Ελλάδα (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 16 (4), Μωραϊτης, Τολιόπουλος 6 (2), Κακλαμανάκης 2, Χαραλαμπόπουλος 13 (3), Παπανικολάου 10 (2τρ. 10ρ.), Περσίδης, Κουζέλογλου 2, Τσαλμπούρης 3, Μήτρου Λονγκ 12 (1), Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

2/7

Ρουμανία-Ελλάδα 73-66

21.00 Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

5/7

19.30 Ελλάδα-Πορτογαλία

21.30 Μαυροβούνιο-Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Ελλάδα 3-1

2.Πορτογλαία 2-2

3.Μαυροβούνιο 2-2

4.Ρουμανία 1-3