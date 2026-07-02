Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό και έπαθε ανακοπή – Διασώστες την επανέφεραν

Μια γυναίκα στις ΗΠΑ έζησε μια συγκλονιστική περιπέτεια, όταν χτυπήθηκε από κεραυνό έξω από εκκλησία και υπέστη καρδιακή ανακοπή, με τους διασώστες να καταφέρνουν να την επαναφέρουν στη ζωή χάρη στην άμεση επέμβασή τους.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαΐου, στον χώρο στάθμευσης της St. Joseph Catholic Church, στην κομητεία Cobb της Τζόρτζια. Η Ζαν Μένα φόρτωνε αντικείμενα στο αυτοκίνητό της, όταν ξέσπασε ισχυρή καταιγίδα και δεν πρόλαβε να μεταβεί σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, ο κεραυνός χτύπησε αρχικά ένα δέντρο στο πάρκινγκ, το οποίο κόπηκε στα δύο. Η ηλεκτρική εκκένωση φέρεται να πέρασε στη συνέχεια στο αυτοκίνητό της και από εκεί στη γυναίκα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει αμέσως.

Η Ζαν Μένα έπεσε μπρούμυτα στο έδαφος, χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Όπως είπε αργότερα, περιγράφοντας την ένταση του περιστατικού, για λίγα λεπτά ήταν σαν να είχε «πεθάνει».







Η άμεση επέμβαση που της έσωσε τη ζωή



Πρώτος στο σημείο έφτασε αστυνομικός της περιοχής, ο οποίος διαπίστωσε ότι η γυναίκα δεν είχε σφυγμό και ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, παρά τη δυνατή βροχή.

Λίγα λεπτά αργότερα έφτασαν και άλλοι αστυνομικοί, καθώς και πυροσβέστες, οι οποίοι συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης. Στο σημείο χρησιμοποιήθηκε και αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, με τις συντονισμένες ενέργειες των διασωστών να αποδεικνύονται καθοριστικές.







Η γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Kennestone, όπου οι γιατροί συνέχισαν την αντιμετώπισή της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, κατάφερε να επιβιώσει και να αναρρώσει.







Η συγκινητική συνάντηση με τους διασώστες της



Λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό, η Ζαν Μένα συναντήθηκε ξανά με τους ανθρώπους που την έσωσαν.

Η επανένωση πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο όπου είχε σημειωθεί το χτύπημα του κεραυνού, με τη γυναίκα να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη και να ευχαριστεί έναν προς έναν τους διασώστες που επενέβησαν.

Αναφερόμενη στους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο, είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι πραγματικά οι άγγελοι του Θεού πάνω στη Γη».







Από την πλευρά τους, οι διασώστες ανέφεραν ότι τέτοια περιστατικά είναι σπάνια και ότι η ευκαιρία να δουν ξανά έναν άνθρωπο που κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μαριέτα, Κέβιν Γκέρχαρντ, δήλωσε ότι τέτοιες στιγμές υπενθυμίζουν στους διασώστες τον λόγο για τον οποίο κάνουν αυτή τη δουλειά.

Όπως είπε, το να ανταποκρίνεται κανείς σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό και στη συνέχεια να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον άνθρωπο που επιβίωσε είναι κάτι που δίνει δύναμη σε όσους υπηρετούν στην πρώτη γραμμή.

Μια υπενθύμιση για τον κίνδυνο των κεραυνών



Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει μια καταιγίδα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ακόμη και σε έναν φαινομενικά ασφαλή χώρο, όπως ένα πάρκινγκ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πρέπει να αποφεύγεται η παραμονή κοντά σε δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα ή ανοιχτούς χώρους, ενώ η ασφαλέστερη επιλογή είναι η άμεση μετακίνηση σε κλειστό κτίριο ή σε κατάλληλα προστατευμένο όχημα.

Για τη Ζαν Μένα, πάντως, το περιστατικό δεν ήταν απλώς μια περιπέτεια. Ήταν μια εμπειρία που, όπως λέει, την έκανε να νιώσει ότι της δόθηκε δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Πηγή: newsbeast.gr

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