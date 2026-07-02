Ραφήνα: Δεμένα τα πλοία την Παρασκευή 3/7 λόγω 24ωρης απεργίας της ΠΕΝΕΝ

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Απεργία ΠΕΝΕΝ «παγώνει» την Παρασκευή 3 Ιουλίου τις ακτοπλοϊκές αναχωρήσεις από το λιμάνι της Ραφήνας, προκαλώντας ανατροπές στα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Η 24ωρη κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αφορά τα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία και αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις και ακυρώσεις.

Η απεργία ξεκινά στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (3/7) και θα διαρκέσει έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, 4 Ιουλίου. Οι ναυτεργάτες έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY». Στην κινητοποίηση συμμετέχουν, εκτός από την ΠΕΝΕΝ, η ΠΕΜΕΝ και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Ακυρώσεις δρομολογίων και ενημέρωση επιβατών

Η απεργία επηρεάζει άμεσα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Το πλοίο FAST FERRIES ANDROS δεν θα πραγματοποιήσει αναχωρήσεις για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ ακυρώνονται και οι επιστροφές καθώς και το απογευματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, το πλοίο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π αναστέλλει τα προγραμματισμένα του δρομολόγια προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο.

Η ακτοπλοϊκή εταιρεία ενημερώνει εγκαίρως τους επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία και η συμφόρηση στα λιμάνια.

Ανησυχία για την ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφήνας

Οι εκπρόσωποι των ναυτεργατών κάνουν λόγο για οριακή κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας, επισημαίνοντας τη δυσαναλογία μεταξύ υποδομών και αυξημένης κίνησης. Όπως αναφέρουν, μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης εξυπηρετούν καθημερινά έως και έντεκα πλοία.

Τα σωματεία προειδοποιούν ότι η συγκεκριμένη συνθήκη εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των ναυτεργατών, των επιβατών αλλά και των κατοίκων της περιοχής, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την επίλυση των προβλημάτων.

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