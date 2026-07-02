Δείτε την καμπίνα του νέου Air Force One του Τραμπ των 400 εκατ. δολαρίων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Χρυσές λεπτομέρειες, καθίσματα με λειτουργία μασάζ, ατομικές οθόνες με Apple TV και πολυτελείς χώροι συσκέψεων συνθέτουν το εσωτερικό του νέου Air Force One του Ντόναλντ Τραμπ.

Το αεροσκάφος παραχωρήθηκε ως δωρεά από το Κατάρ, αναβαθμίστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας και ο ίδιος ο Τραμπ το έχει χαρακτηρίσει «το πιο πολυτελές στον κόσμο».

Image

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και στενός συνεργάτης του προέδρου, Στίβεν Τσουνγκ, δημοσίευσε φωτογραφία με μέλη της οικογένειας Τραμπ και την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Αντικαθιστά προσωρινά το προεδρικό Boeing που χρησιμοποιούνταν εδώ και περίπου δύο δεκαετίες, μέχρι να παραδοθούν τα νέα επίσημα Air Force One που κατασκευάζει η Boeing.

Καθίσματα μασάζ, Apple TV και χρυσές πινελιές στην καμπίνα του νέου Air Force One

Το εσωτερικό του Air Force One, που διαχειρίζεται η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, θυμίζει περισσότερο πολυτελές ιδιωτικό τζετ παρά στρατιωτικό αεροπλάνο.

Image

Λευκές δερμάτινες λεπτομέρειες, φωτογραφίες από αξιοθέατα της Ουάσινγκτον και η προεδρική σφραγίδα στα μαξιλάρια συνθέτουν το εσωτερικό του νέου Air Force One, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που ανήρτησε στο λογαριασμό της στο Χ η επικεφαλής Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ, Monica Crowley

Τα νέα καθίσματα είναι μεγαλύτερα, προσφέρουν περισσότερο χώρο για τα πόδια, είναι πλήρως ανακλινόμενα και διαθέτουν λειτουργία μασάζ.

Κάθε επιβάτης έχει τη δική του οθόνη ψυχαγωγίας με πρόσβαση σε τηλεοπτικά δίκτυα αλλά και στην πλατφόρμα Apple TV, καθώς και ατομικές θύρες φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών.

Image

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν την πρώτη τους πτήση με το νέο Air Force One, το οποίο δωρίστηκε από το Κατάρ, καθώς ο πρόεδρος ταξίδευε στη Βόρεια Ντακότα για προγραμματισμένη εκδήλωση / Φωτογραφία: / Karoline Leavitt



Η αισθητική της καμπίνας του αεροσκάφους κινείται σε αποχρώσεις του μπεζ, του καφέ και του κρεμ, ενώ χρυσές λεπτομέρειες στα φωτιστικά και τη διακόσμηση παραπέμπουν στις γνωστές σχεδιαστικές προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Image

Η Καρολάιν Λέβιτ στο νέο αεροσκάφος πριν από την απογείωση

Image

Το πρώτο γεύμα που σερβιρίστηκε στο νέο Air Force One του Τραμπ: Ένα πιάτο brunch που μοιράστηκε η Καρολάιν Λέβιτ / Φωτογραφία: Instagram @Karoline Leavitt



Ξεχωρίζουν ακόμη τα μαξιλάρια, οι ζώνες ασφαλείας και τα σερβίτσια που φέρουν την προεδρική σφραγίδα, καθώς και μια ευρύχωρη αίθουσα συσκέψεων με δερμάτινους καναπέδες και τραπέζι.

«Το καλύτερο αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ»

Ο Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του πριν από την απογείωση, χαρακτηρίζοντας το Boeing 747-8 «το καλύτερο εμπορικό αεροσκάφος που έχει κατασκευαστεί ποτέ».

Image

Πρώτες φωτογραφίες από το νέο προεδρικό αεροσκάφος, από τους επιβάτες της παρθενικής πτήσης / Φωτογραφία: X@Steven Cheung)



Στην πρώτη πτήση προς τη Βόρεια Ντακότα, όπου εγκαινιάστηκε η Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θίοντορ Ρούζβελτ, τον συνόδευσαν μέλη της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων οι γιοι του Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ.

Παρά τον ενθουσιασμό του για το νέο Air Force One, συνεργάτες του ανέφεραν ότι ο πρόεδρος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της τρίωρης πτήσης εργαζόμενος στο γραφείο του, πραγματοποιώντας τηλεφωνικές συνομιλίες και προετοιμάζοντας την ομιλία του.

Αντιδράσεις για τη δωρεά από το Κατάρ

Η παραχώρηση του αεροσκάφους από την κυβέρνηση του Κατάρ έχει προκαλέσει, πάντως, πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν ότι η δωρεά ενδέχεται να δημιουργεί ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων ή να ενισχύει την επιρροή της Ντόχα στην Ουάσιγκτον, ενώ άλλοι αμφισβητούν την ανάγκη χρήσης του συγκεκριμένου αεροσκάφους, δεδομένου ότι η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη δρομολογήσει την κατασκευή των νέων προεδρικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια ενός αεροσκάφους ξένης προέλευσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση απαντά ότι το Boeing υποβλήθηκε σε εκτενείς ελέγχους ασφαλείας και αντικατασκοπείας πριν ενταχθεί στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την ασφαλή μεταφορά του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην Τουρκία το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό του Τραμπ με το νέο Air Force One

Το νέο Air Force One αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επικείμενες μετακινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.





Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος θα ταξιδέψει με το συγκεκριμένο αεροσκάφος στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ενώ θα το χρησιμοποιήσει και στην επίσκεψή του στην Κίνα για τη σύνοδο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Μέχρι να παραδοθούν τα νέα επίσημα Air Force One της Boeing, το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ θα καλύπτει τις προεδρικές μετακινήσεις. Στη συνέχεια, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, σχεδιάζεται να μεταφερθεί στη μελλοντική Προεδρική Βιβλιοθήκη του Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Θεσσαλονίκη: Τρεις ύποπτοι για τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Η στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα (βίντεο)

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο