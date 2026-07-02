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ΚΡΗΤΗ

Παραδοσιακό αλώνισμα και γεύσεις της Κρήτης στη Μονή Μαλεβιζίου

αλώνισμα
clock 21:53 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα μοναδικό ταξίδι στις αγροτικές παραδόσεις της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι βρεθούν την Κυριακή 5 Ιουλίου, στη Μονή Μαλεβιζίου, στο πλαίσιο της αναβίωσης του παραδοσιακού αλωνίσματος.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονής με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου, έχει στόχο να ξυπνήσει μνήμες στους παλαιότερους και να μάθουν οι νεότεροι τον τρόπο με τον οποίο «έβγαζαν τον καρπό από τα στάχυα».

Παραδοσιακό αλώνισμα

Ο αλωνισμένος καρπός θα αλεστεί επί τόπου σε παραδοσιακό χειρόμυλο, για να παρασκευαστεί χόντρος, ενώ οι γυναίκες του χωριού θα μαγειρέψουν παραδοσιακό ξινόχοντρο, τον οποίο θα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη θέση Πλακάλωνα στη Μονή Μαλεβιζίου την Κυριακή στις 18.00 και η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

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