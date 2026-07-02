Ηράκλειο: Ατύχημα μετά τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Βαρβάρας - Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02.07) στον δρόμο που οδηγεί προς τις Μοίρες, λίγο μετά τον κυκλικό κόμβο της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του περιστατικού, ενώ η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιούνταν με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων.

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