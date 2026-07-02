Μαρινάκης: «Ο Ολυμπιακός θα παίξει για 2 χρόνια στο ΟΑΚΑ» -Το VIDEO από την παρουσίαση του νέου γηπέδου

Το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού παρουσίασε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά» ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης».

Οι πιο σημαντικές δηλώσεις του διοικητικού ηγέτη των «ερυθρόλευκων»:

- «Το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53.000 θεατές και θα είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο όλης της Ελλάδας».



- «Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο εκτός από το ΟΑΚΑ για να παίξουμε αυτά τα 2 χρόνια έως ότου φτιαχτεί το γήπεδό μας. Είναι ένα γήπεδο που μας έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές, οπότε ναι εκεί θα παίξουμε μέχρι να τελειώσει το νέο μας σπίτι».



- «Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την ομάδα κάθε χρόνο πιο δυνατή. Υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμύρια για μεταγραφές. Οι άνθρωποί μας, οι σκάουτερ, ο προπονητής μας κάνουν τις σωστές επιλογές. Έχουμε ήδη πολύ καλή ομάδα και τη νέα σεζόν θα είμαστε οι πιο δύνατοι και θα ξαναγυρίσουμε εκεί που έχουμε συνηθίσει να είμαστε πρωταθλητές».



- «Ζήσαμε, αντιμετωπίσαμε σκευωρίες, βρώμικο πόλεμο σε μένα και στην ομάδα. Θέλω να είμαι εγώ ο στόχος και όχι ο Ολυμπιακός. Είμαι εδώ και ακούω τη φωνή του Σταύρου Νταϊφά, ότι είμαστε όλοι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη άλλαξε πρώτη φορά με τον Σωκράτη Κόκκαλη και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και ολοι οι Ολυμπιακοί. Θα δούμε το Καραϊσκάκη να αλλάζει και θα σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια. Στη γη που ακούμπησαν τα όνειρα χιλιάδων Ολυμπιακών».



- «Σίγουρα μεγαλώνουν τα μεγέθη, όπως έχετε δει η Ακαδημία μας έχει βγάλει πολλά παιδιά που έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται στην ομάδα μας και στο εξωτερικό. Όπως ο αρχηγός μας, ο κ. Ρέτσος ξεκίνησε από 10 χρονών στην Ακαδημία και έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Όταν πουλήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα ήταν μεταγραφή-ρεκόρ. Το σπάσαμε άλλη μια φορά με τον Κωστούλα. Θέλω να πω ότι οι προσδοκίες είναι μεγάλες και οι ανάγκες ακόμα μεγαλύτερες. Πήραμε το Champions League στους Νέους. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μας πάνε υψηλότερα. Όσον αφορά τις ανάγκες του Champions League, κάθε χρόνο οι άλλες ομάδες γίνονται πιο δυνατές, οι ανάγκες μεγαλώνουν αν θες να είσαι στην ελίτ της Ευρώπης».