Έξωση και αποζημίωση χρήσης: Τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη όταν λήγει το μισθωτήριο

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Όταν η μίσθωση λήγει και ο ενοικιαστής αρνείται να αποχωρήσει, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινηθεί δικαστικά για την έξωση (απόδοση μισθίου) και να διεκδικήσει αποζημίωση χρήσης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται αυθαίρετες ενέργειες (π.χ. αλλαγή κλειδαριών, διακοπή ρεύματος), καθώς αποτελούν παράνομη πράξη (αυτοδικία).

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) και η ισχύουσα νομοθεσία ορίζουν τα εξής βήματα και δικαιώματα για τους ιδιοκτήτες:

1. Έλεγχος της Λήξης

Ορισμένου χρόνου:Λήγει αυτόματα με τη συμπλήρωση του χρόνου (π.χ. της νόμιμης 3ετίας για κύρια κατοικία), χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση.

Αορίστου χρόνου: Απαιτείται έγγραφη καταγγελία της μίσθωσης.

Προσοχή στη σιωπηρή ανανέωση: Αν το συμβόλαιο λήξει και ο ενοικιαστής παραμείνει στο ακίνητο χωρίς ο ιδιοκτήτης να εναντιωθεί άμεσα, η μίσθωση μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου χρόνου.

2. Εξώδικη Πρόσκληση

Αποτελεί το πρώτο επίσημο νομικό βήμα. Συντάσσεται και αποστέλλεται μέσω δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή.Καλεί τον ενοικιαστή να παραδώσει το ακίνητο σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Έξωση «εξπρές»: Για να εκδοθεί ταχύτερα Διαταγή Απόδοσης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει επιδώσει το εξώδικο τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου.

3. Δικαστικές Ενέργειες

Αν ο ενοικιαστής αγνοήσει το εξώδικο, ο ιδιοκτήτης έχει δύο νομικές επιλογές:

Διαταγή Απόδοσης Μισθίου: Πρόκειται για μια ταχύτερη διαδικασία χωρίς ακροαματική διαδικασία (εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις και υπάρχει έγγραφο μισθωτήριο).

Αγωγή Απόδοσης Μισθίου (Έξωση): Κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο αν δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής. Η διαδικασία αυτή ενδέχεται να καθυστερήσει αρκετούς μήνες λόγω δικαστικών ορισμών.

Αναγκαστική Εκτέλεση: Αν εκδοθεί η απόφαση ή η διαταγή και ο ενοικιαστής δεν φεύγει οικειοθελώς, η αποβολή του γίνεται αναγκαστικά από δικαστικό επιμελητή.

4. Οικονομικές Διεκδικήσεις

Αποζημίωση χρήσης: Για κάθε ημέρα που ο ενοικιαστής παραμένει παράνομα στο ακίνητο μετά τη λήξη, οφείλει να καταβάλλει αποζημίωση ίση με το αναλογούν ενοίκιο (ή και μεγαλύτερη, αν αποδειχθεί περαιτέρω ζημία του ιδιοκτήτη).

Εγγύηση: Η εγγύηση που είχε δοθεί στην αρχή της μίσθωσης δεν συμψηφίζεται αυτόματα με την αποζημίωση χρήσης. Κρατείται συνήθως για την κάλυψη τυχόν απλήρωτων λογαριασμών, κοινοχρήστων ή υλικών ζημιών στο ακίνητο.

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