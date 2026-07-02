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ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού - Νεκροί και τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Δαμασκού
clock 17:34 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Πέμπτη σε καφέ στο κέντρο της Δαμασκού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA και συριακές υγειονομικές πηγές.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, η έκρηξη οφείλεται σε εκρηκτικό μηχανισμό. Σημειώθηκε δε περίπου 100 μέτρα από την είσοδο του δικαστικού μεγάρου, σε καφέ όπου συχνάζουν δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι. Το ότι επρόκειτο για βόμβα επιβεβαιώθηκε εξάλλου και από πηγή των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας, την οποία επικαλείται το Al Jazeera, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Ανταποκριτής του Al Jazeera στη Δαμασκό μετέδωσε, επικαλούμενος πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, ότι η βόμβα είχε τοποθετηθεί κάτω από τραπέζι.

Η αστυνομία και η Υπηρεσία Στρατιωτικών Πληροφοριών έχουν αποκλείσει την περιοχή. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά από τον Μάιο που σημειώνεται έκρηξη τέτοιου είδους.

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