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GOSSIP - LIFESTYLE

Το σόι σου: Η Μπέλα και το τροχαίο ατύχημα

το σοί σου
clock 18:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Το σόι σου;

Τι θα δούμε απόψε 2/7:

Ενθουσιασμός επικρατεί σε Αιγάλεω και Κουκάκι: η Σάντρα ετοιμάζεται για τη πρώτη της συνέντευξη για δουλειά, ενώ η Μπέλα οδεύει σε συνάντηση με εκδότη προκειμένου να πουλήσει το μυθιστόρημά της. Κι ενώ όλα προμηνύονται θετικά για τα παιδιά και τα εγγόνια των Χαμπέων, η Μπέλα επιστρέφει στο σπίτι με τον Χρήστο (Γιώργος Ζυγούρης), το παρά λίγο… τροχαίο της!

Κι ενώ, ευτυχώς για εκείνη, ο Χρήστος εκτός από εμφανίσιμος είναι και συγκαταβατικός, οι Χαμπέοι δοκιμάζουν πραγματικά τις αντοχές του: οι φωνές του Βαγγέλη, τα παρακάλια του Σάββα, τα νεύρα του Διονύση, κι ένας χυμός με γεύση τζίντζερ και κρεμμύδι, αποτελούν πραγματικές δοκιμασίες για τον Χρήστο.

Η Μπέλα, όμως, είναι σίγουρη πως ο Χρήστος τα υπομένει όλα αυτά για χάρη της. Ίσως επιτέλους ο έρωτας να της ήρθε ουρανοκατέβατος… στο καπό του αυτοκινήτου! Όταν ο Χρήστος θα εξαφανιστεί στα καλά καθούμενα, η Μπέλα θα τα βάλει με τον εαυτό της και τον ενθουσιασμό της. Η ζωή, όμως, έχει άλλα σχέδια για εκείνη…

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