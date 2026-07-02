Πιερρακάκης: «Πρόταση στο Eurogroup για ειδικό άξονα Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνολογικής καινοτομίας»

Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει αποφασιστικά τη στρατηγική της στον τομέα της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, εντάσσοντας τα ζητήματα αυτά στον πυρήνα των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο POLITICO.

Στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα συζητήσουν ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας ενώ αναμένεται η υιοθέτηση κοινής δήλωσης για την ψηφιακή χρηματοοικονομική. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι «οι οικονομικές προκλήσεις της νέας εποχής απαιτούν τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου πολιτικού συντονισμού και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο του Eurogroup».

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, προανήγγειλε ότι θα προτείνει στο Eurogroup τη θεσμοθέτηση ενός ειδικού άξονα εργασίας για ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης, τεχνολογικής καινοτομίας και τεχνολογικής κυριαρχίας.

«Σκοπεύω να προτείνω στο Eurogroup τη δημιουργία ενός ξεχωριστού πεδίου εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνολογική κυριαρχία, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και αυτόν τον συντονισμό, εξετάζοντας το ζήτημα και από τις δύο οπτικές (την τεχνολογική και την οικονομική). Είναι μια συζήτηση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται και σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών».

Ο Πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η τεχνολογική πολιτική της Ευρώπης συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τη μακροπρόθεσμη οικονομική της ανθεκτικότητα. Όπως επισήμανε, «η Ευρωζώνη χρειάζεται να διαμορφώσει μια συνεκτική στρατηγική για τις τεχνολογικές επιλογές της, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον περιορισμένων δημοσιονομικών και επενδυτικών πόρων».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική δεν μπορεί να στηρίζεται ούτε στην άκριτη αντιγραφή άλλων οικοσυστημάτων ούτε στην επιδίωξη αυτάρκειας σε κάθε τομέα της τεχνολογίας.

«Η Ευρώπη δεν χρειάζεται να αντιγράψει τη Silicon Valley. Χρειάζεται να σταματήσει να εξάγει τις καλύτερες ιδέες της και να εισάγει πίσω την αξία που αυτές παράγουν».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έννοια της τεχνολογικής κυριαρχίας πρέπει να προσεγγίζεται με στρατηγικούς όρους και όχι ως απομόνωση της Ευρώπης από τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

«Η τεχνολογική κυριαρχία δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συνώνυμο της τεχνολογικής αυτονομίας. Η αυτονομία είναι απλώς μία διάσταση της κυριαρχίας», είπε.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ακόμη ότι το Eurogroup μπορεί να διαδραματίσει ευρύτερο στρατηγικό ρόλο, φιλοξενώντας συστηματικές συζητήσεις για ζητήματα που διαμορφώνουν πλέον καθοριστικά τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως η στεγαστική πολιτική, η ευρωπαϊκή άμυνα, η ενεργειακή ασφάλεια και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Όπως εξήγησε, «η ανταλλαγή απόψεων σε αυτά τα πεδία συμβάλλει στη δημιουργία κοινής αντίληψης μεταξύ των κρατών-μελών, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών».

«Χρειαζόμαστε ένα κοινό λεξιλόγιο και, σε πολύ μεγάλο βαθμό, αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός του Eurogroup. Όσο πιο κοινό είναι το λεξιλόγιό μας, τόσο πιο δομημένες θα είναι και οι συζητήσεις μας, αλλά και οι συμφωνίες μας για το πώς πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον».

Ερωτηθείς για τις πρωτοβουλίες της ομάδας των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E6) για την προώθηση της ευρωπαϊκής επενδυτικής ατζέντας, επισήμανε ότι κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην υπέρβαση των αδιεξόδων και ενισχύει τις επίσημες ευρωπαϊκές διαδικασίες είναι θετική για την Ένωση στο σύνολό της.

«Εφόσον αυτές οι συζητήσεις διοχετεύονται μέσα από τους επίσημους ευρωπαϊκούς θεσμούς και συμβάλλουν στην προώθηση της κοινής ευρωπαϊκής συζήτησης, τότε είναι θετικές και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίζονται».

Αναφερόμενος στην πορεία σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με την υπόλοιπη Ευρώπη, ο Υπουργός επισήμανε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, απαιτείται η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να συγκλίνει ταχύτερα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η σύγκλιση συντελείται. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να την επιταχύνουμε και ο μόνος τρόπος να το πετύχουμε είναι μέσω της ενίσχυσης της ανάπτυξης».

Σε ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ολοκλήρωση της τετραετούς θητείας της, διαψεύδοντας τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

«Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι εννοούμε όσα λέμε», είπε.

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