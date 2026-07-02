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Δήμος Ηρακλείου: Δυναμική παρουσία στο 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων

7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων
clock 16:46 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις εκδηλώσεις του 7ου Πανελλήνιου Ανταμώματος Μικρασιατικών Συλλόγων που πραγματοποιήθηκαν στην Νέα Ιωνία Αττικής συμμετείχε ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Τουρισμού Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Το Πανελλήνιο Αντάμωμα αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μικρασιατικού Ελληνισμού, συγκεντρώνοντας συλλόγους και φορείς από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γιώργος Αγριμανάκης τόνισε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές, επισημαίνοντας πως οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, παρά τον βίαιο ξεριζωμό τους, μετέφεραν στην Ελλάδα έναν σπουδαίο πολιτισμό, αξίες, γνώσεις και δημιουργικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών όπου εγκαταστάθηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους διαχρονικούς δεσμούς του Ηρακλείου με τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, σημειώνοντας ότι η πόλη υποδέχθηκε μετά το 1922 οικογένειες προσφύγων, οι οποίες ενσωματώθηκαν δημιουργικά στην τοπική κοινωνία και συνέβαλαν ουσιαστικά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατικών Συλλόγων

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η συμβολική παράδοση της σημαίας και της εικόνας του Πανελλήνιου Ανταμώματος από τον Δήμο Ηρακλείου στον Δήμο Νέας Ιωνίας, σηματοδοτώντας τη συνέχεια ενός θεσμού που υπηρετεί τη συλλογική μνήμη και ενώνει τους απογόνους των προσφύγων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Γιώργος Αγριμανάκης δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη τιμή εκπροσώπησα τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό σε μια εκδήλωση με βαθύ ιστορικό και συμβολικό περιεχόμενο. Το Ηράκλειο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον Μικρασιατικό Ελληνισμό και αναγνωρίζει τη σημαντική προσφορά των ανθρώπων που, μέσα από τον πόνο του ξεριζωμού, κατάφεραν να δημιουργήσουν, να προοδεύσουν και να εμπλουτίσουν τον τόπο μας με τις αξίες και τον πολιτισμό τους. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας και παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές».

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Δημος Ηρακλειου
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