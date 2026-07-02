A2 μπάσκετ γυναικών: Παραμονή μέσω wild card για τον Ανδρογέα -Τί λεει ο σύλλογος

Ο Ανδρογέας Ηρακλείου και ο Σπόρτιγκ, είναι οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα της Women’s Basketball League 2 (A2 Κατηγορία Γυναικών) της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Οι δύο σύλλογοι πήραν την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρογέας τη σεζόν που έληξε, δεν κατάφερε αγωνιστικά να κρατηθεί στην Α2 αλλά τώρα του δίνεται μια νέα ευκαιρία συμμετοχής.Ο σύλλογος του Ηρακλείου αναφέρει:

"Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής δουλειάς που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα του συλλόγου και επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία μας για τη διαρκή ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ. Με συνέπεια, σχέδιο και πίστη στους ανθρώπους μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε έναν σύλλογο που εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη στις εθνικές κατηγορίες.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Κρήτης και ιδιαίτερα στον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη. Ευχαριστούμε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Πιτσούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη περιφεριακής ενότητας Ηρακλείου κ. Νίκο Συριγωνάκη, για την παρουσία τους στην παρουσίαση του πλάνου διεκδίκησης αλλά κυρίως για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή τους στην προσπάθεια του συλλόγου. Η εμπιστοσύνη τους αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο στην πορεία μας.

Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο της ΕΚΑΣΚ, κ. Γιάννη Καλαϊτζάκη, για την παρουσία του και το ενδιαφέρον που δείχνει διαχρονικά για την εξέλιξη και την προοπτική του μπάσκετ.

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Ανδρογέας θα είναι η μοναδική ομάδα της Κρήτης που θα εκπροσωπήσει το νησί σε υψηλότερη εθνική κατηγορία. Μια διάκριση που μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντι στις αθλήτριές μας, στις ακαδημίες μας και συνολικά στην ανάπτυξη του γυναικείου μπάσκετ στην Κρήτη.

Η νέα χρονιά αποτελεί ακόμη μία πρόκληση. Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και ενότητα, συνεχίζουμε να κοιτάμε μπροστά, έχοντας ως στόχο να εκπροσωπήσουμε επάξια τον σύλλογό μας και το κρητικό μπάσκετ.

Καλούμε τον φίλαθλο κόσμο να σταθεί δίπλα στην προσπάθειά μας και να στηρίξει έμπρακτα το γυναικείο μπάσκετ. Η παρουσία όλων θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δύναμη για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Θερμά συγχαρητήρια στον Α.Ο. Σπόρτιγκ για την εξασφάλιση της wild card συμμετοχής στη Women’s Basketball League 2. Ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και κάθε επιτυχία."

Αναλυτικά οι ομάδες που θα αγωνιστούν στην WBL2 τη σεζόν 2026-2027 είναι οι εξής:

Ανδρογέας

Σπόρτιγκ

Πιερικός Αρχέλαος

Απόλλων Καλαμαριάς

Πανόραμα

ΜΕΝΤ

Ανόρθωσις Βόλου

Δάφνη Αγίου Δημητρίου

Ιωνικός ΝΦ

Άρης Χολαργού

Πορφύρας

Ανταίος

ΑΕΚ Περιστερίου

ΚΑΟ Μελισσίων

ΑΟ Άργους “ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ”

Άμιλλα Περιστερίου