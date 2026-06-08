Από τα ντουλάπια των γιαγιάδων τη δεκαετία του '80, στα πιο σύγχρονα τραπέζια το 2026

Για δεκαετίες, τα ασημικά αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε προσεγμένης φιλοξενίας. Τη δεκαετία του 1980, ένα πλήρες σετ από ασημένια ή επάργυρα σκεύη θεωρούνταν σχεδόν απαραίτητο για κάθε σπίτι που φιλοξενούσε οικογενειακά τραπέζια, γιορτές και επίσημες συγκεντρώσεις.

Δίσκοι σερβιρίσματος, σετ για τυριά, σκεύη για γλυκά, σαμπανιέρες και τσαγιέρες καταλάμβαναν περίοπτη θέση στις βιτρίνες και τα σερβάν.

Τα ασημικά επιστρέφουν στο σύγχρονο τραπέζι



Πολλά από αυτά τα αντικείμενα αποκτούνταν ως γαμήλια δώρα, περνούσαν από γενιά σε γενιά ή αγοράζονταν ειδικά για σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, καθώς οι νεότερες γενιές διαμόρφωσαν τη δική τους αισθητική, τα περίτεχνα ασημένια σερβίτσια άρχισαν να θεωρούνται ξεπερασμένα.

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Όταν ήρθε η στιγμή να κληρονομηθούν από τη Generation X και τους millennials, αρκετοί δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έτσι πολλά από αυτά κατέληξαν σε παλαιοπωλεία και καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών.

Σήμερα, η εικόνα αλλάζει ξανά. Οι ασημί αποχρώσεις επιστρέφουν δυναμικά στη διακόσμηση και το σερβίρισμα, με αποτέλεσμα τα παλιά ασημικά να γνωρίζουν νέα άνθηση. Συλλέκτες, διακοσμητές και λάτρεις του vintage αναζητούν πλέον τέτοια κομμάτια στα παλαιοπωλεία, συχνά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Οι περισσότεροι θησαυροί που συναντά κανείς σήμερα είναι επαργυρωμένα αντικείμενα, καθώς το αυθεντικό ασήμι είναι σαφώς ακριβότερο και συνήθως πωλείται αντί να δωρίζεται. Παρ’ όλα αυτά, το αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει εξίσου εντυπωσιακό. Από μεγάλες πιατέλες και δίσκους σερβιρίσματος μέχρι τσαγιέρες και διακοσμητικά σκεύη, τα μεταλλικά φινιρίσματα επανέρχονται στο προσκήνιο και δίνουν χαρακτήρα στο σύγχρονο τραπέζι.

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Η επιστροφή των ασημικών συνδέεται άμεσα με την κόπωση που έχει προκαλέσει ο μινιμαλισμός των τελευταίων ετών. Για περισσότερο από μία δεκαετία, η αγορά κυριαρχήθηκε από απλές λευκές πιατέλες, λιτά κεραμικά και αυστηρές γραμμές. Τώρα, η τάση στρέφεται προς αντικείμενα με περισσότερη προσωπικότητα και διακοσμητικό ενδιαφέρον.

Καθοριστικό ρόλο στην αναβίωση παίζουν και οι νεότερες γενιές. Οι millennials και η Generation Z αντιμετωπίζουν τα ασημικά διαφορετικά από τους γονείς και τους παππούδες τους. Αντί να τα φυλάσσουν για ειδικές περιστάσεις, προτιμούν να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα, σε μικρά δείπνα, συγκεντρώσεις φίλων ή βραδιές για κοκτέιλ.

Αυτή η νέα προσέγγιση καθιστά τα ασημένια αντικείμενα πιο λειτουργικά και ελκυστικά. Επιπλέον, όταν ένα vintage κομμάτι μπορεί να αποκτηθεί με μόλις λίγα ευρώ από ένα παλαιοπωλείο, η αγορά του μοιάζει πολύ λιγότερο ριψοκίνδυνη.

Η ζήτηση, μάλιστα, δεν περιορίζεται στα φυσικά καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών. Τα ασημικά σημειώνουν μεγάλη επιτυχία και στις διαδικτυακές αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η CYK Vintage Silver, της οποίας η πρώτη επιμελημένη συλλογή αντίκας εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως μετά την κυκλοφορία της. Όπως αποκάλυψε η ιδιοκτήτρια Σελίν Γιουσεφζαντέχ στη Vogue, «Το ογδόντα τοις εκατό των κομματιών πωλήθηκε μέσα σε μόλις μιάμιση ώρα».

Όσοι αναζητούν παρόμοια ευρήματα στα παλαιοπωλεία καλό είναι να γνωρίζουν ορισμένες βασικές διαφορές ανάμεσα στο αυθεντικό ασήμι και τα επαργυρωμένα αντικείμενα. Στα περισσότερα καταστήματα υπάρχει συνήθως ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο σε μεταλλικά σκεύη και αντικείμενα φιλοξενίας. Εκεί μπορεί κανείς να συναντήσει από απλό αλουμίνιο μέχρι επαργυρωμένα ή ακόμη και ασημένια κομμάτια.

Το ασήμι sterling αποτελείται συνήθως κατά 92,5% από καθαρό ασήμι και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από χαλκό, ο οποίος προστίθεται για μεγαλύτερη αντοχή. Αντίθετα, τα επαργυρωμένα αντικείμενα διαθέτουν μια πολύ λεπτή επίστρωση ασημιού πάνω σε ένα βασικό μέταλλο, όπως ο χαλκός ή το νικέλιο.

Με την πάροδο του χρόνου, η λεπτή αυτή επίστρωση φθείρεται στα σημεία που αγγίζονται συχνότερα, αποκαλύπτοντας το μέταλλο που βρίσκεται από κάτω. Αυτός είναι και ένας από τους ευκολότερους τρόπους αναγνώρισης ενός επαργυρωμένου αντικειμένου.

Πηγή: www.bovary.gr/

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