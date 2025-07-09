Θάνος Πλεύρης: Tweet στα αγγλικά, μετά την “απέλασή” του από τον Χαφτάρ

Τη γραμμή της σκλήρυνσης της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε ρακένδυτους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν τις τελευταίες εβδομάδες στη χώρα μας, φρόντισε να υπενθυμίσει (σε όσους την έχουν ξεχάσει), όπως έκανε άλλωστε από την ημέρα της ορκωμοσίας του ως νέος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης.

Σημειωτέον πως, νωρίτερα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου, αρχικά για τρεις μήνες, για όσους μετανάστες καταφτάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα, αλλά και τη δημιουργία μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη, με φόντο την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γαύδο.

Σε συνέχεια αυτών, και αφότου είχε προηγηθεί μια ημέρα νωρίτερα το ευρωπαϊκό διπλωματικό φιάσκο στη Λιβύη, με την εκδίωξη από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ του επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης, όπως και των αρμόδιων υπουργών Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, -κίνηση που προμηνύει την επιδείνωση της ήδη πολύ επιβαρυμένης κατάστασης που επικρατεί στο προσφυγικό- ο Θάνος Πλεύρης έσπευσε να κάνει ανάρτηση στο Χ στην αγγλική γλώσσα (ίσως για πρώτη φορά μάλιστα) σε μια προσπάθεια να αποτρέψει πρόσφυγες και μετανάστες να έρθουν στην Ελλάδα.

Έτσι, λοιπόν, ο άνθρωπος που έχει πλούσιο παρελθόν ρητορικής μίσους για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, ενώ δεν έχει κρύψει τα σχέδιά του που παραβιάζουν κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και ευρύτερα του κράτους δικαίου, αυτή τη φορά μιλά για «εισβολή» από τη Βόρεια Αφρική, παραθέτοντας τέσσερα μέτρα με τα οποία απειλεί τους πρόσφυγες και μετανάστες.

«Σαφές μήνυμα: Μείνετε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε» καταλήγει στην ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη

Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση της εισβολής από τη Βόρεια Αφρική

Αναστολή της εξέτασης ασύλου

Σύλληψη και κράτηση

Κέντρο κράτησης και στην Κρήτη

Αποκλεισμός της διόδου.

Σαφές μήνυμα: Μείνετε εκεί που είστε, δεν σας δεχόμαστε.

Αύριο η νομοθετική τροπολογία στη Βουλή.

Immediate actions to counter the invasion from North Africa

1. Suspension of asylum examination

2. Arrest and detention

3. Detention facility also in Crete

4. Blockage of the passage.

Clear message: Stay where you are, we do not accept you.

Tomorrow the legislative amendment in… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) July 9, 2025

