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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
"Συγγνώμη που αργήσαμε - Είχε κίνηση στον Καύκασο": Η Τουρκία ανακάλυψε ότι οι πρόγονοί της είχαν "εξοχικά" παντού
ερντογαν
clock 13:37 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Φαντάσου να ανοίγεις το βιβλίο της Ιστορίας και, αντί για βαρετές ημερομηνίες, να βλέπεις έναν χάρτη που απλώνεται σε τέσσερις ηπείρους και περιοχές!

Αυτό ακριβώς έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θυμίζοντας σε όλους ότι οι Οθωμανοί πρόγονοί του είχαν απλώσει τα... δίχτυα τους σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Καύκασο.

Με απλά λόγια, ο Τούρκος πρόεδρος ήθελε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «Έχουμε βαθιές ρίζες και μεγάλη ιστορία»

.

Για να το εκφράσει αυτό με στιλ, στάθηκε ιδιαίτερα στα 16 αστέρια

που στολίζουν το προεδρικό έμβλημα της Τουρκίας. Κάθε αστέρι και ένα ιστορικό τουρκικό κράτος! Το κύριο μήνυμά του; Η σύγχρονη Τουρκία δεν ακολουθεί τα σενάρια που γράφουν άλλοι, αλλά προχωρά με βάση τη δική της κληρονομιά και δυναμική.

Αυτή η "βουτιά" στο παρελθόν δεν είναι τυχαία

Στην πολιτική τη λένε «νεο-οθωμανισμό», αλλά στην πράξη είναι ο τρόπος της Άγκυρας να θυμίζει στη διεθνή σκακιέρα ότι θέλει να έχει λόγο και ρόλο παντού – από τη Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή.

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