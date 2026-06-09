Πώς απεγκλωβίστηκε ο Χάρης Θεοχάρης και 13 Έλληνες από το Ιρακινό Κουρδιστάν

Με άμεσα αντανακλαστικά λειτούργησε το Υπουργείο Εξωτερικών και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης κατά τις τελευταίες ημέρες στο Ιρακινό Κουρδιστάν.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου βρήκε τον κ. Θεοχάρη -και ακόμη 13 Έλληνες- στο Ερμπίλ, έχοντας ολοκληρώσει τις επίσημες επαφές του, ενώ το συνέδριο στη Σουλεϊμανίγια είχε ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς όμως να έχουν αναχωρήσει αρκετοί από τους ομιλητές και τους διοργανωτές.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το υφιστάμενο σχέδιο εκκένωσης.

Ο κ. Θεοχάρης τέθηκε επικεφαλής της αποστολής και, σε συνεργασία με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Έλληνα γενικό πρόξενο, καθώς και στελέχη του ΥΠΕΞ στην Αθήνα, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία απομάκρυνσης των συμμετεχόντων.

Οι συνεννοήσεις με την Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ερμπίλ, αλλά και μέσω της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα με τις τουρκικές αρχές, επέτρεψαν την ασφαλή μετακίνηση της αποστολής οδικώς έως το Ντιγιάρμπακιρ της Τουρκίας και, στη συνέχεια, την επιστροφή όλων στην Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή Κούρδων επενδυτών στη χώρα μας, οι οποίοι βρίσκονταν στο Ερμπίλ για συναντήσεις με τον κ. Θεοχάρη και παρείχαν υλικοτεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της επιχείρησης.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επαγγελματισμό, συντονισμό και ευελιξία, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα τα επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν επί του πεδίου. Η ταλαιπωρία των συμμετεχόντων περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό, δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών συνέδραμε και πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο συνέδριο και αδυνατούσαν να αναχωρήσουν λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου.

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