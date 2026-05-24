Τέλος ο Τεμπονέρας από το ΣΥΡΙΖΑ: Θα ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα

Την παραίτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας, αποχωρώντας επισήμως από το κόμμα της Κουμουνδούρου. Ο κ. Τεμπονέρας απέστειλε επιστολή παραίτησης προς την τοπική οργάνωση Χολαργού – Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος.







Η κίνησή του προφανώς συνδέεται με τις πολιτικές διεργασίες γύρω από το νέο κόμμα που αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Παράταση στο «Σπίτι μου ΙΙ» έως το τέλος του Αυγούστου - Τι είπε για χωροταξικό, ΚΥΣΕΑ

Open configuration options

Ανδρουλάκης: Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο, όχι στο όνομά μας η παρακμή των θεσμών