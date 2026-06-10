Συνεδρίασε η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ – Η ομιλία Μητσοτάκη και η εκλογή Κυρανάκη

Συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα.

Η πρόταση για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στέλνει, σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο, μήνυμα ανανέωσης, ενεργοποίησης του κομματικού μηχανισμού και προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική μάχη.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι ο κ. Κυρανάκης έχει δοκιμαστεί σε δύσκολες αποστολές, αναλαμβάνει πολιτικό ρίσκο και συνδέεται με απτές μεταρρυθμίσεις.

Μετά την εκλογή του, θα κληθεί να τρέξει τη «θερινή κομματική εξόρμηση» της ΝΔ, την οποία θα κηρύξει ο Πρωθυπουργός.

-Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε τις προτεραιότητες με ορίζοντα το 2030 και τόνισε: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μια ακόμα νικηφόρα μάχη για τη ΝΔ.



Συγχαίρω τους 112 νεοεκλεγέντες της Πολιτικής Επιτροπής που οι μισοί είναι κάτω από 40 ετών, να συγχαρώ και τα πιο έμπειρα στελέχη μας.



Ποσοστό ανανέωσης το 75% στην Πολιτική Επιτροπή εγγυάται το αύριο του κόμματος και επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ΝΔ μπορεί να ανανεώνεται και να προσελκύει νέα στελέχη. Αντιπροσωπεύει κάθε περίοδο της ιστορίας μας και εκφράζει κάθε ρεύμα που τη διαμόρφωσε μέσα στον χρόνο.

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