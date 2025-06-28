Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΔ: Αφού χρεοκόπησαν τη χώρα, ξανάρχισαν το 2019 από εκεί που σταμάτησαν το 2014

Πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας πως «θλιβεροί και για τα σίδερα μετά από 6 χρόνια διαφθοράς, οι καταχραστές της ΝΔ συνεχίζουν να πολιτεύονται με την ανάγνωση του παρελθόντος όπως τους βολεύει».

Όπως τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «αφού χρεοκόπησαν τη χώρα και υποβάθμισαν το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, ξανάρχισαν το 2019 από εκεί που σταμάτησαν το 2014. Όσο και αν οι Ευρωπαίοι ομόσταβλοί τους, προσπάθησαν το 2015 να συντρίψουν την Ελλάδα, ο λαός μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ ως τέκνο της ανάγκης, την κράτησε όρθια και την ξανάβγαλε στο ξέφωτο».

«Ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα»

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «την ιστορία δεν θα τη γράψουν αυτοί που κλέβουν το δημόσιο χρήμα». Τέλος, επισήμανε πως «αντί να φτιάχνουν βιντεάκια προπαγάνδας, να πάνε να διαβάσουν τα χάλια τους στους διαλόγους της δικογραφίας που βρίσκονται στη Βουλή. Ο καύσωνας της γαλάζιας διαφθοράς τελειώνει σύντομα».

ΣΥΡΙΖΑ: Η ανικανότητα, η διαπλοκή και η διαφθορά, στο DNA των πολιτικών της κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έθεσε στο στόχαστρο τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και το όσα δήλωσε χθες λέγοντας πως «προκαλώντας το κοινό αίσθημα και χωρίς καμία ηθική αναστολή και αυτοκριτική διάθεση, ανέφερε ότι τα χρήματα θα παρακρατηθούν σταδιακά από τις μελλοντικές ενωσιακές ενισχύσεις, με το βάρος να επιστρέφει στον εθνικό προϋπολογισμό, καθώς οι αγρότες πληρώνονται προκαταβολικά από το κράτος».

Πρόσθεσε ακόμη πως «δεν θεώρησε αναγκαίο να ζητήσει, έστω και προσχηματικά, συγγνώμη προς τους Έλληνες πολίτες, για αυτό το δυσθεώρητο πρόστιμο, που αντιστοιχεί στο 78% των καταλογισμών που επιβλήθηκαν συνολικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακόμη, η Κουμουνδούρου επισήμαινε πως «η δίνη ενός ακόμη σκανδάλου της κυβέρνησης των αρίστων, κατά την εξαετή θητεία της, αυτού του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακουμπούσε ‘τον πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου’ και ‘του συστήματος εξουσίας Μητσοτάκη’, με τις σχετικές αποκαλύψεις να παίρνουν τη «μορφή χιονοστιβάδας», που όσο κι αν προσπαθούν κάποιοι δεν μπορούν και δεν θα καταφέρουν να τις ‘μπαζώσουν’».

