ΟΠΕΚΕΠΕ - Χρήστος Μπουκώρος: Είχα έτοιμη την παραίτησή μου, ανέλαβα την πολιτική ευθύνη

Στην παραίτησή του μετά τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Μπουκώρος μιλώντας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα.

«Παραιτήθηκα διότι δεν ήθελα να αποτελώ μέρος αυτής της προβληματικής εικόνας», ήταν τα λόγια του Χρήστου Μπούκωρου στην ΕΡΤ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εξήγησε μάλιστα πως «δέχτηκα τα πιεστικά τηλεφωνήματα ενός ανθρώπου, καρδιοπαθούς για να πάρει μία παράταση. Δεν του δόθηκε η μικρή επιδότηση που δικαιούνταν». Αμέσως μετά, είπε ότι «το τηλεφώνημα που καταγράφεται είναι ένα και μοναδικό. Έγινε το 2022 και ελέγχθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος δεν έκρινε κάτι ποινικό σε βάρος μου. Αν γι’ αυτό το τηλεφώνημα πρέπει να απολογηθώ, τότε απολογούμαι».

Σχετικά με την παραίτησή του, υπογράμμισε επίσης ότι «ανέλαβα την πολιτική μου ευθύνη με την παραίτησή μου. Την είχα έτοιμη. Δεν περίμενα να μου ζητηθεί».

Συμπλήρωσε επίσης ότι «οι παράτυπες πληρωμές, τα βοσκοτόπια χωρίς κοπάδια και άλλα παρόμοια είναι πράγματα που δεν με αφορούν».

Σχετικά με τους διαλόγους που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας ο Χρήστος Μπουκώρος είπε ότι «οι διάλογοι έχουν έρθει στη δημοσιότητα αποσπασματικά».

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν μπορούν να μου προσάψουν τίποτα», λέει ο Γιώργος Ξυλούρης για το σκάνδαλο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κομπίνα με την «τεχνική λύση» – Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι

Το παρασκήνιο της παραίτησης Βορίδη - Ανασχηματισμός και προανακριτική στο τραπέζι