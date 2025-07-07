ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Προανακριτική: Με την κλήτευση σε κατάθεση του Κ. Αχ. Καραμανλή συνεχίζονται οι εργασίες
clock 10:35 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Με την κλήτευση σε κατάθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κ. Αχ. Καραμανλή, συνεχίζονται σήμερα Δευτέρα οι εργασίες της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της ενδεχόμενης τέλεσης του πλημμελήματος της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο πρώην υπουργός έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό, να καταθέσει στην Επιτροπή δια υπομνήματος -κάτι και που αναμένεται να πράξει- ή να επιλέξει να προσέλθει δια ζώσης.

Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση

Η απόφαση να ακολουθηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης Προκαταρκτικής Επιτροπής που αφορούσε τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο ελήφθη κατά πλειοψηφία από τους βουλευτές – μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στην ΚΟ της ΝΔ, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής που ανήκουν στην αντιπολίτευση διαφώνησαν ζητώντας να υπάρξει ενδελεχής εξέταση μαρτύρων.

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και αναμενόταν να ξεκινήσει στις 10.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

