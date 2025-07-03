Πέτσας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έπρεπε να έχει μπει φρένο – Θα γίνει έφεση για να μειωθεί το πρόστιμο

Στις πολιτικές ευθύνες που προκύπτουν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο Action 24, κάνοντας λόγο για εσφαλμένη διαχείριση της υπόθεσης.

«Δεν μπορεί να γίνεται bypass οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας. Πρέπει να παραιτείται ή ο υπουργός ή ο διοικητής του οργανισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας, υπογραμμίζοντας πως υπήρξε σοβαρό έλλειμμα συντονισμού και ευθύνης: «Θεωρώ πως ήταν λάθος, όταν ήταν γνωστό το πρόβλημα, να γίνονται αποσπασματικές συσκέψεις. Έπρεπε να είχε μπει ένα φρένο σε αυτές τις πρακτικές. Για αυτό είμαι απογοητευμένος».

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν προκύπτει ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου: «Δεν έχει υπάρξει κανένα στοιχείο ότι το Μαξίμου έδωσε οδηγία να πληρωθούν οι επιδοτήσεις», είπε.

Για το πρόστιμο και τις παράνομες επιδοτήσεις

Σχετικά με το πρόστιμο-μαμούθ που επιβλήθηκε στην Ελλάδα (το οποίο δεν αφορά τη δικογραφία των 3.000 σελίδων για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά επιβλήθηκε για κακοδιαχείριση και ανεπαρκείς ελέγχους), ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι θα υπάρξει έφεση με στόχο να μειωθεί το τελικό ποσό. Το όποιο τελικό ποσό προκύψει – όπως είπε – «θα κατανεμηθεί σε δόσεις».

Αναφορικά με την ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων, δήλωσε: «Δεν ξέρω εάν θα επιστραφεί το σύνολο του ποσού των παράνομων επιδοτήσεων. Σίγουρα όμως ένα μέρος θα ανακτηθεί».

