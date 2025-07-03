Μεταναστευτικό: Διπλό μήνυμα στη Λιβύη για τις ροές

Το μείγμα εθνικής αποτροπής και κινήτρων προς τις Αρχές της Ανατολικής Λιβύης, προκειμένου να ασχοληθούν ουσιαστικά με την ανακοπή των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την Κρήτη και την Ευρώπη, βρέθηκε χθες στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ΚΥΣΕΑ συνεδρίασε λίγο πριν από την επίσκεψη δύο υπουργών στη Λιβύη, του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη (εκτός απροόπτου στις 6 Ιουλίου) και του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ο οποίος θα μεταβεί εκεί με τους ομολόγους του Ιταλίας και Μάλτας, πλαισιώνοντας, μάλιστα, τον αρμόδιο επίτροπο Μάγκνους Μπρούνερ.

Ευρωπαϊκή παρέμβαση στη Λιβύη

Το μεταναστευτικό ως πρόκληση που αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη ουσιαστικά δίνει στην Αθήνα και έναν μοχλό πίεσης προς την πλευρά του Χαλίφα Χαφτάρ και του προέδρου της Βουλής Ακίλα Σάλεχ, στους οποίους ασκούνται τεράστιες πιέσεις από την Αγκυρα για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου. Η Αθήνα, πάντως, είναι έτοιμη να συζητήσει με την πλευρά της Βεγγάζης κάποια αιτήματα, όπως η παροχή βοήθειας για περιπολίες στη θάλασσα, κατά το μοντέλο των ανάλογων συμφωνιών Τρίπολης και Ρώμης.

Aγώνας δρόμου για «φρένο» στην κύρωση

Οι Τούρκοι, πάντως, δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα και δείχνουν άνδρες των δυνάμεων Χαφτάρ σε εγκαταστάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην Αγκυρα, στο πλαίσιο των συμφωνιών για τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων της Ανατολικής Λιβύης. Σε κάθε περίπτωση ο Ιούλιος θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν την Ελλάδα και τη Λιβύη.

Τι συζητήθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ – Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Αίγυπτος ζήτησε από τις ΗΠΑ να επέμβουν στη Βεγγάζη προκειμένου να μην προχωρήσει η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ως προς τις υποθέσεις της Λιβύης, η Αθήνα παραμένει σε στενή συνεργασία με το Κάιρο. Η Λιβύη αποτελεί πρωταρχική πηγή ανησυχίας για την εσωτερική ασφάλεια της Αιγύπτου, γεγονός που εξηγεί τις συχνές συναντήσεις, με τελευταία αυτή ανάμεσα στον πρόεδρο της χώρας Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον στρατάρχη Χαφτάρ στο Ελ Αλαμέιν. Η συγκεκριμένη συνάντηση συνδέεται με τις ευρύτερες ανησυχίες του Καΐρου στην περιοχή. Χθες, πάντως, ο ιστότοπος Middle East Eye ανέφερε σε δημοσίευμά του ότι η Αίγυπτος ζήτησε από τις ΗΠΑ να επέμβουν στη Βεγγάζη προκειμένου να μην προχωρήσει η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αίγυπτος προς ΗΠΑ: «Πιέστε τον Χαφτάρ να μην υπογράψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Μάλιστα επικαλείται «αξιωματούχο στην περιοχή» (χωρίς να διευκρινίζει από ποια χώρα της περιοχής), ο οποίος υποστηρίζει ότι το θέμα τέθηκε τηλεφωνικώς τον Ιούνιο από τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι στον Μασάντ Μπούλος, τον ανώτερο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Αφρική.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο στην Αθήνα όσο και –πλέον– στις Βρυξέλλες είναι απολύτως σαφές και αντιληπτό ότι αν η Αίγυπτος εισέλθει εκ νέου σε φάση εσωτερικών εντάσεων, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών θα καταστεί πρακτικά αδύνατη όχι για την Ελλάδα, αλλά και για την Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι ο παρατεταμένος εμφύλιος στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους, μοναδικό εμπόδιο για τη μετάβαση των οποίων προς Βορρά είναι η Αίγυπτος.

Επιπλέον, για την Αίγυπτο η δυνατότητα της Λιβύης να ελέγξει κάποιες ροές από τα νότια είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αναλάβει κόστη που ήδη είναι δυσθεώρητα. Αυτή η θέση-κλειδί που έχει τόσο για τη μεταναστευτική όσο και για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας η Αίγυπτος, εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τον ελεγχόμενο τρόπο αντίδρασης στην υπόθεση της Μονής Σινά, αλλά και την πρόσφατη υποστήριξη της Αθήνας στην προώθηση του πακέτου 4 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. προς το Κάιρο.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

