ΚΥΣΕΑ: Να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (2/7) η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την τρίτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ τις τελευταίες 20 ημέρες, καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχες συσκέψεις στις 13 και στις 22 Ιουνίου.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ: Αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή

Σε ανακοίνωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση και αξιολόγηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά το Μεταναστευτικό, υπογραμμίστηκε η ανάγκη συνεργασίας των λιβυκών αρχών προκειμένου να μην παγιωθεί νέα μεταναστευτική οδός από την ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη. Τονίστηκε ακόμη η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος ενόψει των επικείμενων επισκέψεων στη Λιβύη τόσο του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, όσο και του αρμοδίου Επιτρόπου της Ε.Ε. Magnus Brunner. Συζητήθηκαν επίσης εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων».

Γεραπετρίτης: Την Πέμπτη η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αύριο, Πέμπτη 3 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., θα ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μία απρόσμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, ξεκίνησε πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών, ο οποίος μετά την επιδρομή αμερικανικών βομβαρδιστικών σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έληξε με μία μέχρι στιγμής εύθραυστη εκεχειρία.

