Χνάρης: «Διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ ο Κυριάκος Βελόπουλος»

«Διαχρονικό δεκανίκι της ΝΔ και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη», χαρακτηρίζει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μανόλης Χνάρης τον Κυριάκο Βελόπουλο με αφορμή σημερινές δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας, ο γνωστός για την ‘ακρίβεια’ των δηλώσεών του, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, ψευδώς ανέφερε ότι εμφανίζεται συγκεκριμένος Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, δήθεν μέλος του ΠΑΣΟΚ, στις συνομιλίες της δικογραφίας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα» και ότι «εν συνεχεία, αφού εκτέθηκε από την απάντηση του Προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς ο εν λόγω Αντιπεριφερειάρχης είναι προβεβλημένο μέλος της ΝΔ και όχι του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βελόπουλος πήγε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα». «Αυτήν τη φορά, έβαλε στο στόχαστρό του εμένα προσωπικά, λέγοντας ότι εγώ είχα στην αρμοδιότητά μου τον έλεγχο της καταμέτρησης και της αιμοληψίας των αιγοπροβάτων από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης», είπε.

Ο κ. Χνάρης σημειώνει τα εξής:

«-Πρώτον, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με βάση τον αριθμό των στρεμμάτων και όχι των ζώων. Η κατανομή των στρεμμάτων, βάσει της τεχνική λύσης, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι της εκάστοτε Περιφέρειας. ‘Αλλωστε ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πιστοποιημένος οργανισμός πρωτίστως του ελέγχου των Αιτήσεων Ενίσχυσης των γεωργών και κτηνοτρόφων, καθώς και της καταβολής των Ευρωπαϊκών Ενισχύσεων.

-Δεύτερον, για την έκδοση του κτηνοτροφικού μητρώου από την Περιφέρεια απαιτείται προηγουμένως άδεια λειτουργίας με την προϋπόθεση να έχει προϋπάρξει, μεταξύ άλλων, άδεια από το δασαρχείο και την αρχαιολογία. Επίσης, όπως είναι γνωστό, η αιμοληψία των αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Κρήτης γινόταν από Ιδιώτες Κτηνίατρους, λόγω υποστελέχωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, που δεν επαρκούσαν, ούτε για τον κρεοσκοπικό έλεγχο των σφαγείων της Κρήτης.

-Τρίτον, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας, ως Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη του Πρωτογενούς Τομέα, που έληξε 30-4-2021, δεν είχα καμία στιγμή αρμοδιότητα για τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, που εκδίδουν τα προαναφερόμενα κτηνιατρικά μητρώα. Στην Περιφέρεια Κρήτης την αρμοδιότητα αυτή, την είχε και την έχει ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας.

Εν ολίγοις, η Περιφέρεια δεν έχει καμία εμπλοκή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτε θα μπορούσε άλλωστε, αφού πρόκειται για ευρωπαϊκά χρήματα που πρέπει να καταβάλλονται από πιστοποιημένο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικό οργανισμό».

Ο βουλευτής «θυμίζει» στον κ. Βελόπουλο ότι εκτός από μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου και νυν βουλευτής, είναι και κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφος. «Σε κάθε περίπτωση, μετά τα ανωτέρω, η επαναφορά του στο πρόσωπό μου για το συγκεκριμένο θέμα, αποδεικνύει ότι αποτελεί και θέλει να αποτελεί το διαχρονικό δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολιάζει.

