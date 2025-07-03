Χρυσή Αυγή: Αποφυλακίζονται Ηλίας Παναγιώταρος και Χρήστος Παππάς

Εκτός των φυλακών Δομοκού θα βρίσκονται πλέον οι καταδικασμένοι για την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, Ηλίας Παναγιώταρος και Χρήστος Παππάς.

Τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης αποφυλακίζονται μετά από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης σε ΑΤ της περιοχής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου αναφέρεται ότι και οι δύο πρωτόδικα καταδικασθέντες έχουν εκτίσει την επιβληθείσα ποινή τους ενώ δεν έχουν υποπέσει σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα κατά την περίοδο εγκλεισμού τους.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η εισαγγελέας Εφετών πρόετεινε την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη, ισχυριζόμενη ότι ο καταδικασμένος νεοναζί πληροί τα κριτήρια για την άμεση αποφυλάκισή του, καθώς έχει ήδη εκτίσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της ποινής του χωρίς να έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα.

