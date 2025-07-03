Ώρα νεολαίας για το ΠΑΣΟΚ: Στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της συνδιάσκεψης - Θα μιλήσει και ο Ανδρουλάκης

Στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» θα είναι στραμμένα τα βλέμματα το πρωί της Κυριακής, εκεί όπου μετά από πολλά χρόνια θα συγκεντρωθούν όλες οι γενιές που προέρχονται από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ, με φόντο την επανεκκίνηση που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα.

Το εγχείρημα που «τρέχει» ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Σπυρόπουλος με τις ευλογίες του Νίκου Ανδρουλάκη έχει κεντρικό σύνθημα «Έχεις φωνή! Δυνάμωσε την!» και έχει ως στόχο να συσπειρωθούν νέοι άνθρωποι που επιθυμούν την «πολιτική αλλαγή» γύρω από τις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί με τον χαιρετισμό του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέα Σπυρόπουλου, και στη συνέχεια η σκυτάλη θα δοθεί στον Γιώργο Τσούμα, Συντονιστή του Δικτύου Νεολαίας ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Ακολούθως, στις 12 το μεσημέρι θα μιλήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις προτάσεις που θα διατυπώσει με φόντο τη νέα γενιά. Έπειτα θα λάβουν το λόγο προκειμένου να απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι νεολαίων πολιτικών κομμάτων αλλά και ξένων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.

Το απόγευμα, το πρόγραμμα εστιάζει σε διαδοχικές θεματικές ενότητες και ελεύθερες τοποθετήσεις μελών της Συνδιάσκεψης. Από τις 13:00 έως και τις 14:30 και από τις 15:30 έως τις 17:00, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις και τοποθετήσεις των συμμετεχόντων. Στις 14:30 αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο: «Παιδεία, το εθνικό μας στοίχημα», εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Στις 17:00 ακολουθεί μια πιο νεανική και προκλητική θεματική με τίτλο: «Είναι οι ανισότητες, Boomer!», που επιχειρεί να ανοίξει διάλογο για το χάσμα γενεών, την κοινωνική αδικία και τον ρόλο των νέων στις σημερινές κοινωνικές μεταβολές.

Η τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα της ημέρας, με τίτλο «Είναι η Δημοκρατία βιώσιμη σήμερα;», ξεκινά στις 19:30 και εστιάζει στα ερωτήματα θεσμικής ανθεκτικότητας, δημοκρατικής συμμετοχής και πολιτικής αξιοπιστίας σε μια εποχή αυξανόμενης απογοήτευσης και αποχής. Η Συνδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 20:30 με τα συμπεράσματα και τοποθέτηση του Γιώργου Τσούμα, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει πάρτυ της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, σε εορταστικό και συντροφικό κλίμα.

