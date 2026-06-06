Γιώργος Σουφλιάς: Τη Δευτέρα η κηδεία του στο κοιμητήριο Παπάγου

Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι που συνδέθηκαν μαζί του στην πολυετή πολιτική του διαδρομή θα αποχαιρετήσουν τη Δευτέρα τον Γιώργο Σουφλιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Παπάγου, όπου θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η οικογένεια του εκλιπόντος προχώρησε σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καλώντας όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να μην καταθέσουν στεφάνια, αλλά να ενισχύσουν οικονομικά το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Με αυτόν τον τρόπο, η μνήμη του Γιώργου Σουφλιά συνδέεται με μια πράξη κοινωνικής προσφοράς και στήριξης παιδιών που έχουν ανάγκη, αντανακλώντας το μήνυμα αλληλεγγύης που θέλησε να στείλει η οικογένειά του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πολάκης κατά Φάμελλου για τον Τσίπρα: Τέλος στη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, μας οδήγησες στο 1,5%

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης και άλλοι 36 κατέθεσαν κείμενο στην Κ.Ε. υπέρ της αυτόνομης πορείας του κόμματος