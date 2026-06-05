Πέθανε ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ένας από τους πλέον προβεβλημένους πολιτικούς της μεταπολίτευσης και κεντρικό πρόσωπο της παράταξης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Γιώργος Σουφλιάς διετέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης.

Παράλληλα, διεκδίκησε δύο φορές την ηγεσία της ΝΔ, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή.

Αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009, παρά το γεγονός ότι είχε επανεκλεγεί βουλευτής Λάρισας με τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της ίδιας χρονιάς. Από τότε παρέμεινε μακριά από τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να ιδιωτεύσει, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φυσιογνωμίες της κεντροδεξιάς παράταξης, με πολυετή παρουσία στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ζωής της χώρας και σημαντική συμμετοχή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών.

Το βιογραφικό του

Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.

Εξελέγη βουλευτής Λάρισας στις εκλογές του 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη στις εκλογές του 1977, του 1981, του 1985, του Ιουνίου του 1989, του Νοεμβρίου του 1989, του 1990, του 1993, του 1996, του 2004, του 2007, και του 2009.

Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2009 παραιτήθηκε από βουλευτής και αποχώρησε από την πολιτική.

Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος. Διαγράφηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 1998 και επανεντάχθηκε σε αυτή το 2001.

Διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Γεωργίου Ράλλη. Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη το 1989, και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επίσης διετέλεσε υπουργός Οικονομικών, υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Τασούλας: Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και πυγμή

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά κάνοντας λόγο για έναν διακεκριμένο πολιτικό, που υπηρέτησε την πατρίδα, από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ειδικότερα στη συλλυπητήρια δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.

Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».

Παυλόπουλος: Αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση

Με δήλωση του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπης Πουλόπουλος αποχαιρετά τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιώργο Σουφλιά υπογραμμίζοντας:

«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».

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