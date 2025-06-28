Αναπτυξιακός Νόμος: Προκηρύχθηκε το δεύτερο καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές

Προκηρύχθηκε σήμερα το δεύτερο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου -που ψηφίστηκε στις 28 Μαΐου 2025- για τις «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης», με προϋπολογισμό 150 εκατομμύρια ευρώ: 75 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις και 75 εκατ. σε φοροαπαλλαγές.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

– Αφορά παραμεθόριους νομούς και περιοχές με εισόδημα κάτω του 70% του εθνικού μέσου όρου και καλύπτει μικρά παραμεθόρια νησιά.

– Η υποβολή των αιτήσεων για τα επενδυτικά σχέδια ξεκινά την 1η Ιουλίου και θα διαρκέσει έως και την 10η Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες προκηρύχθηκε το πρώτο καθεστώς, που αφορά στη μεταποίηση, επίσης με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

«Η υλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και όσα έχουν ανακοινωθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, στη Βουλή, στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας μας» όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

