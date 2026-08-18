Viral απίθανος διαγωνισμός στις ΗΠΑ: Μικροί και μεγάλοι διαγωνίζονται για το καλύτερο… κακάρισμα γαλοπούλας

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Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσεις σε πανηγύρια στις ΗΠΑ αφού οι διαγωνισμοί που λαμβάνουν χώρα είναι εντελώς απρόβλεπτοι.

Αυτό συνέβη και στην πολιτεία Αϊόβα όπου διαγωνιζόμενοι προσπάθησαν να μιμηθούν τον ήχο της γαλοπούλας.

Η διαδικασία είναι λογικό να προσέλκυσε το ενδιαφέρον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με αποτέλεσμα βίντεο που κυκλοφόρησαν να έχουν γίνει ήδη viral στο διαδίκτυο.

Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να μιμηθούν τέσσερις χαρακτηριστικούς ήχους της γαλοπούλας: ένα gobble (κάλεσμα αρσενικής γαλοπούλας), ένα cluck (χαμηλό κούρνιασμα), ένα murr (χαμηλό γουργουρητό) και ένα kee-kee run (το χαρακτηριστικό κάλεσμα των νεαρών γαλοπούλων).

Turkey calling contest at Iowa State Fair goes viral







Contestants must perform a gobble, a cluck and purr, a kee kee run, plus a call of their own choosing







Winners take home a blue ribbon and five bucks pic.twitter.com/boQXu8hcOM — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 18, 2026

Οι νικητές έλαβαν έπαθλο μόλις... 5 δολάρια

Ο Διαγωνισμός Μιμήσεων Φωνής Γαλοπούλας (Turkey Calling Contest) είναι μία από τις πιο ξεχωριστές διοργανώσεις της Iowa State Fair. Χωρίζεται σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες: 4-16 ετών και 17 ετών και άνω. διασκεδάσουν και να συμμετάσχουν.

6 άτομα από δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες αναδείχθηκαν νικητές της βραδιάς. Ωστόσο, προς απογοητεύσή τους δεν κέρδισαν κανένα τεράστιο ποσό… μόλις 5 δολάρια!

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