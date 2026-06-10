Πρόστιμο 500€ επειδή άπλωσες ρούχα; Κι όμως ισχύει!

Το πρόστιμο για το άπλωμα ρούχων που μπορεί να κυμανθεί από 50 έως και 500 ευρώ δεν επιβάλλεται από κάποια γενική εθνική νομοθεσία, αλλά από τους κατά τόπους Κανονισμούς Καθαριότητας των Δήμων. Οι τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ορίζουν κανόνες με σκοπό την προστασία της αισθητικής και της εικόνας των πόλεων.

Γιατί επιβάλλεται το πρόστιμο;

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των δήμων, η «καμπάνα» αφορά συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Προσόψεις κεντρικών οδών: Απαγορεύεται αυστηρά το άπλωμα της μπουγάδας σε μπαλκόνια ή παράθυρα που είναι άμεσα ορατά από κεντρικούς δρόμους ή μεγάλες πλατείες.

Παραδοσιακοί και ιστορικοί οικισμοί: Περιοχές με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία (όπως η Πλάκα στην Αθήνα) προστατεύονται από αυστηρούς κανόνες, ώστε να μην αλλοιώνεται η εικόνα τους.

Διατηρητέα κτίρια: Απαγορεύεται το άπλωμα σε σημεία που «βλέπουν» προς διατηρητέα μνημεία ή κτίσματα.

Τουριστικές ζώνες: Πολλοί τουριστικοί δήμοι εφαρμόζουν αυστηρά αυτά τα πρόστιμα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου για να διατηρήσουν την αισθητική των περιοχών

.Στάξιμο νερών: Πέρα από την αισθητική, αν τα ρούχα στάζουν στο πεζοδρόμιο ή σε κάτω διαμερίσματα, δημιουργείται πρόβλημα δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο επίσης επισύρει κυρώσεις

Τι ισχύει με τις πολυκατοικίες;

Εκτός από τον δήμο, ανάλογοι περιορισμοί αναγράφονται σχεδόν πάντα και στον Κανονισμό της Πολυκατοικίας. Αν κάποιος ένοικος απλώνει ρούχα στην πρόσοψη ή με τρόπο που ενοχλεί (π.χ. έξω από το στηθαίο του μπαλκονιού), οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες μπορούν να κινηθούν δικαστικά εναντίον του για παραβίαση του κανονισμού.(Σημείωση: Αν διαβάσατε πρόσφατα στις ειδήσεις για πρόστιμο 500 ευρώ που σχετίζεται με «ρούχα», υπάρχει πιθανότητα να αφορούσε μια άλλη πρόσφατη περίπτωση, όπως αυτή στον Δήμο Θέρμης, όπου επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη, όχι όμως επειδή άπλωσε, αλλά επειδή πέταξε παράνομα 200 κιλά παλιά ρούχα δίπλα σε κάδους σκουπιδιών).

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