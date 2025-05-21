Εσείς ξέρατε αυτό το tip για τον ανανά;

Η προσθήκη αλατιού σε έναν ανανά θα τον κάνει στην πραγματικότητα να έχει πιο γλυκιά γεύση γιατί μειώνει την πίκρα του καρπού.

Ο ανανάς έχει κερδίσει έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών παγκοσμίως ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση του ανανά μπορεί να βελτιώσει την όραση, ακόμη και να προλάβει κάποιες παθήσεις των ματιών. Είναι, επίσης, πλούσιος σε β-καροτένιο.

