Γιατί στις περισσότερες διαφημίσεις τα ρολόγια δείχνουν την ώρα 10:10;

Ίσως να το έχετε ήδη παρατηρήσει, ίσως και όχι ότι στις περισσότερες διαφημίσεις που εμφανίζονται ρολόγια, είτε χειρός, είτε επιτραπέζια ή ακόμη και τείχου η ώρα δείχνει 10:10.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό και αν είναι τυχαίο; Φυσικά και δεν είναι και υπάρχει μάλιστα λόγος που είναι πολύ δύσκολο να τον φανταστεί κανείς.

Όσο απίθανο κι αν σας φαίνεται, ο λόγος είναι ότι οι λεπτοδείκτες σχηματίζουν έτσι, κατά κάποιο τρόπο, το σχήμα του χαμόγελου. Πρόκειται για μια προσπάθεια να δημιουργηθεί υποσυνείδητα καλή διάθεση, πράγμα που συμβαίνει σε όλων των ειδών τις διαφημίσεις.

Αντιθέτως, αν το ρολόι έδειχνε 4:40 θα έδινε την εντύπωση ότι το ρολόι κοιτάζει κατσουφιασμένα. Όσο αστείο και παράξενο και αν φαίνεται, μάλλον κάτι τέτοιο λειτουργεί και γι’ αυτό και εφαρμόζεται τόσα χρόνια!

