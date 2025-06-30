Τι είναι τα Sol nails που έχει γίνει πανικός;

Το butter yellow είναι πια παντού -από τα ρούχα και τα αξεσουάρ μέχρι τα νύχια. Αυτή η «βουτυρένια», παστέλ κίτρινη απόχρωση έχει γίνει η αγαπημένη όλων και δικαίως, αφού θέτει στο επίκεντρο των τάσεων ένα χρώμα που ήταν πάντα outsider.

Αν, ωστόσο, έχετε κάπως βαρεθεί το butter yellow και θέλετε ένα χρώμα που θα σας φέρνει στο μυαλό το καλοκαίρι και θα είναι πιο φωτεινό, ένα φρέσκο nail trend έρχεται να σας δώσει την απάντηση: ο λόγος για τα sol nails, ένα mani εμπνευσμένο από τον καλοκαιρινό ήλιο.

Ισορροπώντας ανάμεσα σε ένα χρυσαφί πορτοκαλί και μια έντονη κίτρινη απόχρωση, τα sol nails αποτυπώνουν τη ζεστή, καλοκαιρινή ηλιοφάνεια που όλες αγαπάμε. Είναι ένας τόνος, που αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των butter yellow nails ενώ παράλληλα ταιριάζει απόλυτα με αυτήν την εποχή του χρόνου- για αυτόν τον λόγο οι nail experts προβλέπουν ότι θα τα δούμε πολύ αυτο το διάστημα. Επίσης, αυτή η έντονη κίτρινη απόχρωση θα αναδείξει υπέροχα τη μαυρισμένη σας επιδερμίδα και θα τραβήξει όλα τα βλέμματα πάνω σας, καθώς είναι πιο φωτεινή κι ευδιάκριτη από το παστέλ κίτρινο των butter yellow nails.

Επομένως, αν θέλετε να είστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από τις τάσεις, σίγουρα αξίζει να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε μερικά sol nail looks για το επόμενο ραντεβού σας για νύχια. Το υπέροχο με αυτήν την απόχρωση είναι ότι δεν προσφέρεται μόνο για μονοχρωματικά μανικιούρ, αλλά και για περίτεχνα nail designs και ιδιαίτερα french manis με έντονο κίτρινο στη γραμμή αντί για λευκό -εξαιρετικός τρόπος, για να υιοθετήσετε αυτήν τη θερμή, πορτοκαλοκίτρινη απόχρωση.

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε να κάνετε κι εσείς τα sol nails, λοιπόν, εμπνευστείτε από τα παρακάτω nail designs που είναι τα αγαπημένα μας και αποθηκεύστε εκείνα σας αρέσουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η νέα τάση στα νύχια που θα αναδείξει το μαύρισμά σας