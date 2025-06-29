Η νέα τάση στα νύχια που θα αναδείξει το μαύρισμά σας

Οι τάσεις στα νύχια που είναι εμπνευσμένες από τα φυτικά ροφήματα καλά κρατούν και αυτό το καλοκαίρι. Μετά τα almond milk nails που ήταν trending πριν μερικούς μήνες, τώρα έκαναν την εμφάνισή τους και τα coconut milk nails που είναι ιδανικά για το καλοκαίρι.

Εμπνευσμένο από το γάλα καρύδας, το συγκεκριμένο mani δείχνει εκκεντρικό αλλά και κομψό μαζί. Είναι επίσης μια εξαιρετική εναλλακτική λύση για εσάς που θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό από τα γαλακτερά μανικιούρ ή ακόμη και τα lavender milk manicures, που είναι μια επίσης μεγάλη τάση.

Η απόχρωση που έχουν τα coconut milk nails είναι μια οπάκ γαλακτερή-λευκή, αυτή που έχει το γάλα καρύδας προφανώς, και ταιριάζει σε κάθε τόνο δέρματος. Επίσης, είναι ιδανική για να αναδείξει τη μαυρισμένη σας επιδερμίδα, οπότε εάν έχετε ήδη μαυρίσει και θέλετε να υιοθετήσετε ένα mani που θα το τονίσει, μην ψάχνετε άλλο. Και βέβαια, η τάση αυτή είναι ιδανική και για το πεντικιούρ αν θέλετε ένα matchy-matchy αποτέλεσμα.

Μάλιστα, καθώς το λευκό πάει κυριολεκτικά με όλα, δε χρειάζεται να ανησυχείτε για το αν θα ταιριάξουν τα νύχια σας με το ντύσιμό σας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Heidi Klum, η οποία πρόσφατα υιοθέτησε την τάση των coconut milk nails και μας απέδειξε πόσο τέλεια δείχνουν με ένα χαλαρό outfit, και συγκεκριμένα ένα τζιν μπουφάν και λευκό μπικίνι.

Έξτρα προσόν τους, ότι δεν απαιτούν επαγγελματικές δεξιότητες εάν θέλετε να κάνετε μόνες σας το μανικιούρ σας, ούτε χρειάζονται περίτεχνα nail designs. Αρκεί μόνο να βρείτε το τέλειο γαλακτερό-λευκό και θα έχετε το πιο όμορφο μονοχρωματικό μανικιούρ. Δύο στρώσεις από το βερνίκι κι ένα γυαλιστερό top coat από πάνω θα σας χαρίσουν ένα άψογο nail look.

Φυσικά, εάν θέλετε να συνδυάσετε τα coconut milk nails σας με κάποιο σχέδιο, εννοείται πως μπορείτε να το κάνετε. Γι’ αυτό, αντλήστε έμπνευση από τα παρακάτω mani και κάντε save τα αγαπημένα σας:

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πώς να εφαρμόσεις το concealer εάν έχεις βαθουλωτά μάτια;