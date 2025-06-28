Πώς να εφαρμόσεις το concealer εάν έχεις βαθουλωτά μάτια;

Από τα πρώτα πράγματα που τονίζουν οι makeup artists όταν μιλούν για την εφαρμογή του concealer είναι ότι το σχήμα των ματιών παίζει τεράστιο ρόλο στην τεχνική που θα ακολουθήσετε.

Ένα σχήμα ματιών που πηγαίνει… χέρι-χέρι με τους μαύρους κύκλους και χρειάζεται τη βοήθεια του concealer, είναι τα βαθουλωτά μάτια τα οποία ακριβώς επειδή είναι περισσότερο βυθισμένα στις κόγχες, εμφανίζουν μια έντονη φυσικά σκιά. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως διάφοροι παράγοντες του τρόπου ζωής όπως η έλλειψη ύπνου, η αφυδάτωση και η γήρανση, μπορούν να κάνουν το βαθουλωτό σχήμα ματιών πιο έντονο.

Τα καλά νέα είναι πως υπάρχει τρόπος να καμουφλάρετε αυτές τις σκιές/μαύρους κύκλους και οι makeup artists που μίλησαν στο Mindbodygreen αποκάλυψαν ακριβώς ποιός είναι αυτός- κρατήστε σημειώσεις.

Προετοιμάστε την επιδερμίδα

Ένα άψογο μακιγιάζ ξεκινά πάντα με την περιποίηση της επιδερμίδας, ειδικά όταν πρόκειται για την ευαίσθητη επιδερμίδα κάτω από τα μάτια. «Πάντα τονίζω πόσο σημαντική είναι η κρέμα ματιών για την προετοιμασία της επιδερμίδας πριν την εφαρμογή του concealer και του υπόλοιπου μακιγιάζ, καθώς τα προϊόντα έχουν την τάση να εισχωρούν στις λεπτές γραμμές που υπάρχουν εκεί» εξήγησε η makeup artist Misha Sahzada. Η κρέμα ματιών που θα επιλέξετε καλό είναι να περιέχει συστατικά που φωτίζουν την επιδερμίδα (όπως βιταμίνη C, καφεΐνη ή κουρκουμά) για την εξουδετέρωση των μαύρων κύκλων μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, το primer είναι εξίσου χρήσιμο, καθώς όχι μόνο θα βοηθήσει το μακιγιάζ σας να διαρκέσει όλη την ημέρα, αλλά μπορεί επίσης να προσθέσει μια πινελιά έξτρα λάμψης στην επιδερμίδα.

Ξεκινήστε με κορέκτορα

Οι κορέκτορες είναι σημαντικοί, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στην οπτική εξουδετέρωση των σκιών κάτω από τα μάτια. Όσο για το ποιον κορέκτορα να επιλέξετε, η ειδικός απαντά: «Εφόσον οι περισσότεροι μαύροι κύκλοι είναι μπλε ή μωβ, μπορείτε να διορθώσετε το χρώμα χρησιμοποιώντας από ανοιχτό ροδακινί έως κόκκινο-πορτοκαλί, ανάλογα με τον τόνο του δέρματός σας. Όσο πιο σκούρος είναι ο τόνος της επιδερμίδας σας, τόσο πιο σκούρος πρέπει να είναι και ο κορέκτορας που χρησιμοποιείτε».

Εφαρμόστε το concealer

Επιλέξτε ένα κρεμώδες concealer με απλικατέρ ακριβείας, για να μπορείτε να σχηματίσετε κουκκίδες. «Λόγω του σχήματος και της φυσικής σκιάς των βαθουλωτών ματιών, η υπερβολική ποσότητα concealer δε θα καλύψει πλήρως τους μαύρους κύκλους, όπως μπορεί να νομίζατε μέχρι τώρα» ανέφερε η makeup artist Carly Giglio στο Mindbodygreen. Επειδή τα βαθουλωτά μάτια συνήθως έχουν μια «λωρίδα» σκιάς στην εσωτερική γωνία, βοηθάει να εφαρμόσετε το προϊόν ακριβώς εκεί αντί να γεμίσετε ολόκληρη την περιοχή κάτω από τα μάτια με concealer.

Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα concealer που δεν είναι περισσότερο από έναν τόνο πιο ανοιχτό από τον φυσικό τόνο του δέρματός σας. «Είναι δελεαστικό να χρησιμοποιήσετε ένα αρκετά ανοιχτόχρωμο concealer για να φωτίσετε το σημείο κάτω από τα μάτια, αλλά θα είναι σαν να φοράτε ένα μαύρο σουτιέν κάτω από ένα λευκό μπλουζάκι, να τονίσετε δηλαδή αντί να καμουφλάρετε τους μαύρους κύκλους σας» είπε η Jenny Patinkin.

Όσο για το μπλεντάρισμα, η ίδια πρότεινε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό πινέλο για concealer για να καλύψετε αυτήν τη «λωρίδα» σκιάς που χαρακτηρίζει τα βαθουλά μάτια. «Η χρήση ενός μεγάλου πινέλου μπορεί να μετακινήσει το προϊόν έξω από αυτήν τη «ζώνη», κάτι που στην πραγματικότητα δε θα έχει κανένα αποτέλεσμα» υπογράμμισε η Jenny Patinkin. Αφού το απλώσετε, λοιπόν, μη διστάσετε να το πιέσετε ελαφρά με τις άκρες των δαχτύλων σας, για να «ζεστάνετε» το δέρμα σας. «Αυτό θα βοηθήσει το concealer να ενσωματωθεί καλύτερα στην επιδερμίδα κι επίσης θα αφαιρέσει την περίσσεια προϊόντος» πρόσθεσε η Carly Giglio.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κι όμως το μηλόξυδο μπορεί να κάνει θαύματα στα μαλλιά σου!