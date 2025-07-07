Τράπεζες: Ξεπάγωμα τριετιών διεκδικούν οι εργαζόμενοι

Eυρύτερες διαστάσεις αναμένεται να προσλάβει η προσφυγή της ΟΤΟΕ στα δικαστήρια για το ξεπάγωμα των τριετιών της περιόδου 2012 – 2023, καθώς αναμένεται να ακολουθήσουν και εργαζόμενοι από άλλους κλάδους του ιδιωτικού τομέα.

Κάθε τριετία προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, προσφέρει αύξηση του βασικού μισθού κατά 10% και το ανώτατο ποσοστό μέχρι το οποίο μπορούν να αυξηθούν οι αποδοχές λόγω των τριετιών είναι το 30% που αντιστοιχεί σε τρεις τριετίες ή εννέα χρόνια καταγεγραμμένης προϋπηρεσίας.

Όμως, η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋπηρεσίας «πάγωσε» στις 13 Φεβρουαρίου 2012 στο πλαίσιο του β’ Μνημονίου από την συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από 10%.

Η διάταξη ξεπάγωσε αλλά εν μέρει, καθώς προβλέπεται ότι μετράει το χτίσιμο των τριετιών από την 1η Ιανουαρίου του 2024, αλλά χάνεται οριστικά η 12ετία από τον Φεβρουάριο του 2012 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Όπως ισχύει ο νόμος, οι «παλαιοί» εργαζόμενοι που ξεκίνησαν να εργάζονται πριν την 13η Φεβρουαρίου 2012, διατηρούν το δικαίωμα της τριετίας για το χρόνο που είχαν εργαστεί προ της ημερομηνίας αυτής και θα μπορούν να συμπληρώσουν τον απαραίτητο χρόνο, με την εργασία τους από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Δηλαδή, ο εργαζόμενος ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2012 είχε συμπληρώσει 1 χρόνο προϋπηρεσίας, για να λάβει αύξηση 10% λόγω τριετίας, θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται για δύο χρόνια από 1η/1/2024. Δηλαδή θα συμπληρώσει τριετία το 2025 και θα τη λάβει το 2026.

Εφόσον μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012, είχε συμπληρώσει ενάμισι χρόνο προϋπηρεσίας, συμπλήρωσε την τριετία τον Ιούνιο του 2025 οπότε και θα λάβει την αύξηση του 10%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επισήμανση, πως οι εργαζόμενοι οι οποίοι προσλήφθηκαν από την 14η Φεβρουαρίου 2012 και μετά, θα χρειαστούν μεγάλη υπομονή.

Επειδή χάθηκε η περίοδος 2012 – 2023, για να λάβουν την αύξηση του 10%, ο χρόνος για το χτίσιμο της τριετίας, άρχισε να μετράει ξανά από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οπότε θα συμπληρώσουν τριετία στο τέλος του 2026 και την αύξηση θα τη λάβουν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ακόμη, ο εργαζόμενος για να λάβει την αύξηση του 10% λόγω τριετίας, θα πρέπει σήμερα να αμείβεται με ποσό χαμηλότερο από το ποσό που αναλογεί στον μισθό του βάσει των τριετιών.

Στο πλαίσιο αυτό, για να πάρει την αύξηση του 10% λόγω τριετιών, θα πρέπει από το 2012 ή νωρίτερα που προσλήφθηκε και για 12 ή περισσότερα χρόνια να αμείβεται μόνο με τον τρέχοντα βασικό μισθό.

Αν η αμοιβή του είναι πάνω από τον βασικό μισθό, αλλά κάτω από τον μισθό βάσει της τριετίας, τότε θα λάβει τη διαφορά.

Δηλαδή, η προσαύξηση του μισθού λόγω των τριετιών ισχύει επί των βασικών αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος λαμβάνει περισσότερα από τον βασικό μισθό, δεν θα λάβει επιπλέον 10% αλλά μόνο τη διαφορά μεταξύ των αμοιβών που λαμβάνει και του ποσού που φτάνει ο μισθός με τον συνυπολογισμό της τριετίας.

Αν οι αμοιβές που λαμβάνει είναι ήδη πάνω από τον βασικό μισθό συν το 10% της τριετίας, τότε δεν δικαιούται καμία αύξηση βάσει του νόμου, εκτός και αν θέλει ο εργοδότης του να την καταβάλει.

Στα δικαστήρια

Η πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ αποσκοπεί στην ανατροπή του ισχύοντος νόμου και στο ξεπάγωμα των τριετιών της περιόδου 2012 – 2023, γεγονός που αν κερδίσουν την υπόθεση, θα σημάνει την αύξηση των αποδοχών έως και 30%.

Μάλιστα η ΟΤΟΕ καλεί και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να ασκήσουν προσφυγές στα δικαστήρια διεκδικώντας την άρση του μνημονιακού νόμου.

Πηγή: sofokleousin.gr

