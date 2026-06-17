Τι αλλάζει στις κατασχέσεις λογαριασμών: Τα νέα όρια για εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες

Μια σημαντική νομοθετική παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για χιλιάδες οφειλέτες δρομολογεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με το νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο προβλέπεται να ψηφιστεί στα τέλη Ιουνίου, εισάγονται ρυθμίσεις που προσφέρουν άμεση πρακτική ανακούφιση σε όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, είτε πρόκειται για χρέη προς το Δημόσιο είτε για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες.

Η κεντρική φιλοσοφία των αλλαγών είναι η προστασία των βασικών πόρων επιβίωσης των πολιτών, ενώ παράλληλα ανοίγει μια διέξοδος για όσους έχουν ήδη βρεθεί με «παγωμένους» λογαριασμούς.

Αναβαθμισμένη προστασία: Τα νέα ακατάσχετα όρια

Η πιο ηχηρή αλλαγή εντοπίζεται στο άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου για οφειλές προς το Δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ τον μήνα. Η ρύθμιση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα. Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας, καθώς μεταφράζεται σε επιπλέον 350 ευρώ τον μήνα διαθέσιμα για τον οφειλέτη, ήτοι 4.200 ευρώ σε ετήσια βάση, παρέχοντας μια σημαντική «ασπίδα» απέναντι στις φορολογικές κατασχέσεις.

Ανάλογες προσαρμογές προβλέπονται και για τις οφειλές προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες. Σε αυτή την περίπτωση, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ, προσφέροντας ένα επιπλέον όφελος 100 ευρώ μηνιαίως, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς νοικοκυριών, το όριο για χρέη προς ιδιώτες και τράπεζες διαμορφώνεται πλέον στα 2.200 ευρώ, από τα 2.000 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη αύξηση εξασφαλίζει επιπλέον προστασία της τάξης των 200 ευρώ τον μήνα για τα νοικοκυριά.

Το κλειδί είναι η δήλωση του ΙΒΑΝ

Παρά την ευνοϊκή αυτή μεταβολή, η προστασία δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η διάταξη απαιτεί την ηλεκτρονική δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην ΑΑΔΕ, ώστε να οριστεί ως ο μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης λαμβάνει μισθό, σύνταξη ή άλλες ασφαλιστικές παροχές, οφείλει να δηλώσει αποκλειστικά τον συγκεκριμένο λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης.

Η διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη, καθώς χωρίς τη δήλωση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, το ευεργέτημα του νέου, υψηλότερου ακατάσχετου ορίου δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Η νέα «γραμμή ζωής» για όσους έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς

Ίσως η πιο ρηξικέλευθη διάταξη του νέου νομοσχεδίου είναι η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης που ήδη βρίσκεται σε ισχύ. Οι οφειλέτες που έχουν υποστεί δέσμευση των χρημάτων τους για μεγάλο χρονικό διάστημα αποκτούν πλέον μια διέξοδο: μπορούν να αιτηθούν την άρση της κατάσχεσης εφόσον καταβάλουν το 25% της βασικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των αναλογούντων τόκων και προσαυξήσεων.

Αυτή η πρόβλεψη δίνει μια ανάσα σε όσους έχουν «εγκλωβισμένα» κεφάλαια, επιτρέποντάς τους να αποκαταστήσουν την καθημερινή τους λειτουργία. Ωστόσο, η νομοθεσία θέτει ένα όριο: η δυνατότητα αυτή παρέχεται μία φορά ανά οφειλέτη, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής χρήσης της ρύθμισης, ενώ εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη κηρύξει πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ειδική προστασία για την ειδική αγωγή

Τέλος, το νομοσχέδιο θεσπίζει ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας για τις οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής. Τα συγκεκριμένα ποσά χαρακτηρίζονται πλέον ρητά ως ανεκχώρητα, ακατάσχετα και μη συμψηφιζόμενα με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ΟΤΑ ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η διάταξη αυτή υπερισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, διασφαλίζοντας ότι τα χρήματα που προορίζονται για τη στήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες θα παραμένουν ανέγγιχτα, ανεξάρτητα από το οικονομικό προφίλ του οφειλέτη.

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